Betegszabadság szigorúbb feltételekkel

2026. január 5., hétfő, Belföld

Szigorúbb ellenőrzési és finanszírozási szabályokat vezet be a kormány a betegszabadságok területén egy december 30-án elfogadott sürgősségi rendelettel.

  Fotó: gov.ro
    Fotó: gov.ro

A Bolojan-kabinet közleménye szerint 2026. február 1. és 2027. december 31. között a betegszabadság első napját nem fizetik, a 2–6. nap közötti juttatást a munkáltató, míg a 7. naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap (FNUASS) fedezi. Nem fizetik a betegszabadság első napját azokban az esetekben sem, amikor a juttatást a törvény szerint teljes egészében az egészségbiztosítási alap fedezi.

A kormány közleménye hangsúlyozza: az első nap kifizetésének eltörlése nem érinti a biztosítási jogviszonyt, az érintett időszak továbbra is beszámít a betegszabadságra és az egészségbiztosítási juttatásokra jogosító időbe.

A rendelet egyúttal szigorú ellenőrzési mechanizmust vezet be az egészségbiztosítási pénztárak szintjén. Az ellenőrzések hivatalból vagy a munkáltató kérésére indulhatnak, és kiterjednek a betegszabadságot igazoló orvosi dokumentumokra, a szabadság időtartamának jogszerűségére és az igazolások helyes kitöltésére.

Jogszabálysértés gyanúja esetén vizsgálatot indíthatnak a munkaképességet elbíráló orvosi szaktestületek és az orvosi kamara fegyelmi testületei is. Ha kiderül, hogy a betegszabadsághoz szükséges igazolást törvénytelenül állították ki, az érintett személy a betegszabadság idejére nem részesül juttatásban.

Az egészségügyi alapellátásra előirányzott források összege és elosztása változatlan marad idén is: a finanszírozás 25 százaléka fejkvóta, 75 százalék pedig teljesítmény alapján történik.

