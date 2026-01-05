A Digi24 televíziónak adott interjúban a kormányfő elmondta, nincsenek „belső információi” az alkotmánybíróság két legutóbbi ülésén történtekről, a médiában közöltek alapján azonban arra lehet következtetni, hogy a testületen belül létrejött „kisebbség” késlelteti a törvénytervezetet érintő beadvánnyal kapcsolatos döntéshozatalt. Bolojan reményét fejezte ki, hogy a január 16-ára kitűzött újabb ülésen megszületik a döntés, és abban is bízik, hogy ez számukra kedvező lesz, ugyanis a jogszabályjavaslat kidolgozásakor az alkotmánybíróság minden korábbi idevágó határozatát figyelembe vették – magyarázta. A kormányfő ismét leszögezte, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet nem egy adott csoport ellen irányul, nem személyes ambíciókat szolgál, és nem a kormány imázsát hivatott javítani, hanem a társadalmi igazságossághoz járul hozzá. Bolojan szerint nincs konfliktus a kormány és az igazságszolgáltatási rendszer képviselőinek egy csoportja között.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a következő időszakban más szakmai csoportok, például a belügyi alkalmazottak nyugdíjkorhatárát is növelni fogják.