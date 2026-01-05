Román áldozatról jelentett a külügyminisztérium

Egy román állampolgár is van a svájci Crans-Montana üdülőtelepen szilveszter éjszakáján történt tűzeset halálos áldozatai között – tájékoztatott tegnap a külügyminisztérium.
A tárca közlése szerint a svájci hatóságok megerősítették, hogy az eredetileg eltűntnek nyilvánított román állampolgár meghalt a tűzesetben. A külügy részvétét fejezte ki a gyászoló családnak. Azt is közölték, hogy Románia berni nagykövetségének munkatársai kapcsolatban állnak az áldozat hozzátartozóival és konzuli segítséget nyújtanak nekik. Nicuşor Dan államfő részvétét fejezte ki az elhunyt fiatalember hozzátartozóinak.
„Az utolsó pillanatig bíztunk egy másik végkifejletben, ma azonban mély szomorúsággal értesültem arról, hogy egy román fiatalember is életét vesztette a crans-montanai tűzvészben. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Románia együttérez az áldozatok családjaival, az állami hatóságok pedig minden szükséges támogatást megadnak nekik ebben a nehéz időszakban” – írta az elnök az X-en közzétett bejegyzésben.
