Drágult az üzemanyag, a szesz

2026. január 5., hétfő, Belföld

Január elsejétől ismét emelkedett a sör, bor, alkohol és üzemanyagok jövedéki adója, immár másodszor az elmúlt hat hónapban.

  • Fotó: Pexels.com
A sör jövedéki adója hektoliterenként és Plato-fokonként 5,83 lejre nőtt a korábbi 5,30 lejről. A csendes borok esetében a jövedéki adó 11 lej/hektoliterre emelkedett a korábbi 10 lejről, míg a habzóborok esetében 83,81 lej/hektoliterre nőtt az előző 76,19 lejről. Az etil-alkohol jövedéki adója 5848,49 lejre emelkedett hektoliterenként tiszta alkoholra számítva, a kisüzemi szeszfőzdékben előállított alkohol esetében pedig 2924,23 lejre, a korábbi 5316,81, illetve 2658,39 lejről. Az ólmozott benzin jövedéki adója 3598,98 lejre emelkedett (3271,80 lejről), az ólommentes benziné 3059,80 lejre (2781,64 lejről). A gázolaj esetében a jövedéki adó 2549,35 lejről 2804,29 lejre nőtt ezer literenként.

