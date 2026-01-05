Folytatják a gyermekétkeztetést

A program elsősorban a hátrányos helyzetű közösségekben élő gyermekeket célozza, az ellátás napi értéke 16,5 lej gyermekenként, és a 2026-os év tanítási napjain jár.

Idén is folytatja a kormány az Egészséges étkezés országos programot, amelynek keretében több mint 540 ezer óvodás és iskolás gyermek részesül meleg ételben vagy élelmiszercsomagban.

