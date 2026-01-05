Új esztendő első napján, amelyet a katolikus egyházban Szűz Mária, Isten Anyjának szentelnek, a Szent József-templomban a Medjugorjei imacsoport meghívására Böjte Csaba ferences testvér mutatta be a szentmisét, amelyre zsúfolásig megtelt a központi belvárosi templom. Elmélkedésében beszélt a megváltás kegyelméről, kárpátaljai látogatásáról, az ottani görögkatolikus egyház életéről, Orosz Péter boldoggá avatásáról, illetve tel-avivi meghívásáról is.

Csaba testvér a szentmise elmélkedését a megtestesülés csodájával kezdte, majd beszélt arról, hogy tavaly a remény éve volt, de a háborús helyzetek kikezdik az ember reményét. Meghívták Kárpátaljára az ottani görögkatolikus papok, hogy tartson egy lelkigyakorlatot. Azzal a kikötéssel vállalta el, ha elviszik egy szép Mária kegyhelyre, olyanra, amit tisztelnek, mert Ukrajna Nagyasszonyát szeretné meglátogatni. Novemberben el is utaztak Alsósáradra.

Orosz Péter görögkatolikus pap vértanúsága és boldoggá avatása

„Romániában az idősebbek tudják, hogy 1948-ban szovjet mintára betiltották a görögkatolikus egyházat. Aki ellenállt, azt elvitték Szibériába. Orosz Péter atya is bujkálni kényszerült, de látogatta a családokat, gyóntatott, keresztelt, prédikált. Volt Alsósáradon egy forrás, ahová vízért járt, gyakran odamentek az emberek, elvégezték a szentgyónásukat, beszélgettek. Ez úgy öt éven keresztül működött, 1953. augusztus 27-én azonban nemcsak elfogták, hanem egy kereszthez vezették és tarkón lőtték. Tavaly szeptemberben Orosz Péter atyát Rómában boldoggá avatták, így új magyar boldoggal gazdagodtunk. Lehet hozzá is imádkozni. Az ő templomában találkoztunk, ott van az ő ereklyéje. Az ottani püspök tartotta a szentmisét. Nagyon kedvesen fogadott ukrán nyelven, amit fordítottak, imádkoztunk és utána elindultunk ehhez a forráshoz – 14–15 kilométernyi út – vagy százötvenen. Főleg asszonyok, lányok, mert a férfiak vagy katonák, vagy pedig bujkálnak. Ukránul, magyarul, oroszul mondtuk a rózsafüzért, énekeltük a szebbnél szebb Mária-énekeket. Megérkeztünk Alsósárdra. Ötven évvel Orosz Péter atya halála után ugyanazon a napon ennél a forrásnál két kislánynak megjelent a Szűzanya, és kérte, hogy imádkozzanak a békéért. Így a szántóföldből, az erdő mellett 23 év alatt egy gyönyörű kegyhely nőtt ki. Akkora bazilikát építettek, hogy ezer embernek van ülőhelye, egy csarnokban 24 gyóntatószékkel, hogy a zarándokok tudjanak gyónni. Nagyon sokan látogatják, többnyire ukránok. De olyan jó volt látni, hogy ekkora szentélyt építettek a Boldogságos Szűzanya tiszteletére. Nem uniós pénzből vagy ukrán állami pénzből, hanem az egyszerű emberek adományából.”

Reménytelenség helyett reményt tapasztalt

A ferences testvér beszélt a kárpátaljai helyzetről, ahol egymillióan éltek, és a háború alatt sajnos a kétszázezer magyarból százezer elmenekült. De jöttek helyettük mások belső Ukrajnából. Most másfél millió kárpátaljai lakos van. „Nagyon sok a menekült, építkeznek. Olyan pezsgő élet van, hogy nehéz elképzelni. Pozitívan meglepett, hogy a gyűlölködés az emberek szintjére nem ért el. Tudnak együtt imádkozni, együtt énekelni, és hiszem, hogy a jó Isten szeretete Ukrajnában is, akárcsak itt, Székelyföldön vagy bárhol máshol, jelen van. Ha elmész oda, akkor a szíved megtelik reménnyel.”

Ugyanezt tapasztalta Gázában, Izraelben is. Tel-Avivban a keresztények, az arabok, mohamedánok és zsidók békében élnek egymás mellett. Hétvégén az utakat lezárják és sétálóutcákká válnak, ahol rengeteg jókedvű fiatal jön-megy, beszélget, alig lehet férni. „Ezt nem mutatják a televízióban. Az ember innen nézve azt hiszi, hogy ott minden ember a másik torkát szorongatja. Vannak bajok biztosan, de én azt gondolom, az emberek istenfélők, az emberekben szeretet van, jóság van. Igazából az ember jó, Isten drága teremtménye. Ne az előítéletek vezessenek 2026-ban, ne a félelem, ne a kishitűség, ne a reménytelenség! Merjük egymást megszólítani.” – biztatott.

Ismertette, hogy a katolikus egyház itt Erdélyben úgy döntött, hogy ez az év a keresztség éve legyen. A ferences szerzetes házi feladatot is hagyott erre az évre, hogy tanuljunk Krisztustól. Biztatott, hogy induljunk el Jézus útján, a szeretet útján.