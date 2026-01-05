Esztendőforduló Kovásznán és Kommandón

Szilveszter éjszakáján vidám hangulatban búcsúztak a kovásznaiak az Úr 2025. esztendejétől, és köszöntötték az újat. A fürdőváros szállodáiban telt ház volt: az ország minden részéből érkezett vendégek múlatták át az ó- és újévet áthidaló éjszakát.
A helybéliek a történelmi magyar egyházak templomaiban hálaadással búcsúztatták az elmúló évet, és imádkoztak azért, hogy az új esztendő békességet hozzon a földre és a közösségekbe. Éjfél előtt sokan kivonultak a városközpontba, ahol rövid, de látványos tűzijátékra került sor.
Az Őzike, a Clermont, a TTS és a Monte Cervo Szállodában közel ezer belföldi vendég szórakozott a számukra rendezett négycsillagos szilveszteri mulatságokon. A vendéglátók kitettek magukért: remek ételekkel, különleges ínyencségekkel, finom borokkal kényeztették vendégeiket.
Ahogy az óra mutatója közeledett az éjfélhez, a terített asztalok mellett egyre kevesebben maradtak, az udvarokon, utcákon és köztereken egyre intenzívebben röpködtek a különlegesebbnél különlegesebb fényrakéták.
Éjfél előtt megszólaltak a város templomainak harangjai, jelezve: megkezdődött a visszaszámlálás. Amikor az óra éjfélt ütött, a városközpontban felröppentek a polgármesteri hivatal által megrendelt tűzijáték első lövedékei. Az égi fényparádét a központi parkból több százan nézték végig – köztük családja körében Gyerő József polgármester is –, sokan azonban otthonról, udvarukról vagy a tömbházak erkélyéről gyönyörködtek a látványban.
Emellett a tündérvölgyi négycsillagos szállodáknál is rendeztek tűzijátékot, melynek költségeit idén a TTS Szálló fedezte. Amint Costea Ovidiu, a szomszédos Clermont Szálló tulajdonosa elmondta: évekkel ezelőtt megállapodtak abban, hogy az egymás mellett fekvő szállodák szerre rendezik a tűzijátékot: egyik évben az egyik, másik évben a másik fizeti a költségeket. A szállodák égi mutatványában nemcsak az ott mulató vendégek gyönyörködhettek, hanem a Vajnafalva felső szegletében lakók is, mivelhogy odáig a földrajzi fekvés miatt a városközponti tűzijáték nem látszik el.
Idén tilos volt a petárdázás, a rendfenntartó erők fokozott figyelemmel felügyelték a közterületeket, és ahol szabálysértést észlelek, ott közbeléptek.
Miközben Kovásznán alig volt egyujjnyi hó, Kommandón a tél igazi arcát mutatta. Az esztendőfordulón itt is telt ház volt: a helybeliek mellett számos idegenből érkezett vendég mulatott a térségben. Aki látta, azt mondja, hogy idén a szilveszter éjszakai fényparádé nagyobb volt, mint máskor. A faluból amerre csak néztek, mindenütt tűzijátékot lehetett látni, az emberek kijöttek a kapualjakba és koccintottak: szomszéd a szomszéddal, ismerős ismerőssel.
Mivel a Nagy Bászka völgyében hóból nem volt hiány, az idegenből érkezett szilveszterezők mulatságát a hét további részében szánkózás, lovas- és motorosszánozás tette teljesé. Január másodikán még Tamás Sándor megyeitanács-elnökkel is találkoztunk Kommandón, aki Gyulafalva felé tért lovasszánnal egyet (ezt közösségi oldalán meg is osztotta). A kalandvágyók bérelt motorosszánokkal egészen az 1777 méter magas Lakóca-csúcsig jutottak, mások megelégedtek csak azzal, hogy személyképkocsi után kötött szánkákkal húzatták magukat Kommandó utcáin vagy a környező erdei utakon. Kocsis Béla polgármester a kommandói szilveszter hangulatáról úgy fogalmazott: szép volt, és öröm számára, hogy idén is sokan választották Kommandót az esztendőfordulói mulatságok helyszínéül.
