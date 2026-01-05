Töltöttkáposztástalanító közösségi futás Csernátonban

A csernátoni Dimény-Haszmann házaspár, Orsolya és Árpád hatodik alkalommal szervezte meg szombaton az immár hagyományos újév-kezdő futást, amit két éve töltöttkáposztástalanítóra kereszteltek át közösségerősítés és a testmozgás népszerűsítésére. A szervező család majdnem teljes létszámban rajthoz állt, idén öten képviselték a Dimény-Haszmann családot, csak a két és fél éves Aba nem futott, de remélik, hogy jövőre már ő is csatlakozik.

Az első közösségi futást 2021. december 31-én szervezték, azóta áttették január 2-ra, illetve 3-ra az újév-kezdő futás időpontját. Az idei futáson harmincnyolcan vettek részt, akik a felsőcsernátoni ravatalozóház elől indultak és az altorjai Árpád-szoborig szaladtak. Az oda-vissza tizennégy kilométeres távot kicsitől a nagyig sokan teljesítették. A második éve töltöttkáposztástalanító névre átkeresztelt újév eleji futásra több településről is érkeztek futók, természetesen Csernátonból voltak a legtöbben, de a legtávolabbiak Magyarországról, Szegedről és Csákvárról jöttek, ezen kívül Kolozsvár, Kézdivásárhely és a sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe is képviseltette magát.

Dimény-Haszmann Árpád érdeklődésünkre elmondta: a sűrű havazó miatt picit csúszott az úttest, de a látvány, a hóesés mindezért kárpótolta a résztvevőket. A felsőcsernátoni ravatalozótól indultak, a fordulópont a torjai Árpád-szobor melletti kis parknál volt, ez összesen 14 kilométeres távot tesz ki. Voltak, akik az ikafalvi letérőnél fordultak, azok 5 kilométert, mások a futásfalvi letérőtől indultak vissza, azok 10 kilométert futottak. „A legfiatalabb futónk idén is a kolozsvári Gál Máté volt, ő 11 éves, az ifi kategóriában még Dimény-Haszmann Ida Lili futott, ők ketten az 5 kilométeres távot teljesítették, míg a kézdivásárhelyi Szentgyörgyi Dániel (13 éves) 10 kilométert futott” – mondta el Dimény-Haszmann Árpád. Az esemény végén a szervezők meleg teával, mézeskaláccsal és süteményekkel kínálták a résztvevőket.

A fő szerevezőtől azt is megtudtuk, hogy jövőre is megszervezik az eseményt, ezúttal Futásfalva Run néven – az elnevezés mögött az a terv rejlik, hogy a felsőcsernátoni ravatalozótól egészen a futásfalvi templomig meghosszabbítanák a távot, sőt, akinek kedve lesz, az a forduló előtt még a kálvárián is végigszaladhat majd.