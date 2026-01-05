Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nincs év eleji újszülött Kézdivásárhelyen

2026. január 5., hétfő, Közélet

Évek óta – sőt talán sohasem – volt arra példa, hogy a kézdivásárhelyi szülészet könyvébe ne írjanak be év elején néhány újszülöttet. Idén azonban megtörtént: tegnap délelőttig egyetlen kisbaba sem jött világra a céhes város kórházában, amely nemcsak Kézdivásárhely, hanem egész Felső-Háromszék egészségügyi ellátó intézménye.

  • Nem köszönthette gyermekáldással az új évet a kézdivásárhelyi kórház. A szerző felvétele
    Nem köszönthette gyermekáldással az új évet a kézdivásárhelyi kórház. A szerző felvétele

Szilveszterkor sem kellett szülést levezetni a kézdivásárhelyi szülészeten, de vajúdó asszony, újszülött mellett tegnap délelőttig sem volt dolga az osztály munkatársainak. A harmadikán ügyeletet teljesítő dr. Nagy-Rozsnyai István osztályvezető főorvos érdeklődésünkre kifejtette: mióta a szülészeten dolgozik, nem volt példa arra, hogy ilyesmi történjen. Tegnap délelőtt újból érdeklődtünk az év első babája felől, dr. Szász Szabolcs nőgyógyász szakorvos azonban arról értesített: szülést azóta sem vezettek le. Hozzátette: van ez így, hullámokban van több vagy épp kevesebb szülés.

A kézdivásárhelyi kórházban – amely egész Felső-Háromszék egészségügyi intézménye – tavaly 343 szülést rögzítettek. Ez a szám csak akkor lenne magas, ha a mintegy 16 ezer lakosú Kézdivásárhelyt vesszük figyelembe, viszont ha a kb. hatvanezres kisrégiót tekintjük, akkor roppant alacsony. Ez arra világít rá, hogy jelentős a demográfiai hanyatlás a vidéken.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-05 08:00 Cikk megjelenítése: 190 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 689
szavazógép
2026-01-05: Közélet - Iochom István:

Töltöttkáposztástalanító közösségi futás Csernátonban

A csernátoni Dimény-Haszmann házaspár, Orsolya és Árpád hatodik alkalommal szervezte meg szombaton az immár hagyományos újév-kezdő futást, amit két éve töltöttkáposztástalanítóra kereszteltek át közösségerősítés és a testmozgás népszerűsítésére. A szervező család majdnem teljes létszámban rajthoz állt, idén öten képviselték a Dimény-Haszmann családot, csak a két és fél éves Aba nem futott, de remélik, hogy jövőre már ő is csatlakozik.
rel="noreferrer"