Nincs év eleji újszülött Kézdivásárhelyen

Évek óta – sőt talán sohasem – volt arra példa, hogy a kézdivásárhelyi szülészet könyvébe ne írjanak be év elején néhány újszülöttet. Idén azonban megtörtént: tegnap délelőttig egyetlen kisbaba sem jött világra a céhes város kórházában, amely nemcsak Kézdivásárhely, hanem egész Felső-Háromszék egészségügyi ellátó intézménye.

Szilveszterkor sem kellett szülést levezetni a kézdivásárhelyi szülészeten, de vajúdó asszony, újszülött mellett tegnap délelőttig sem volt dolga az osztály munkatársainak. A harmadikán ügyeletet teljesítő dr. Nagy-Rozsnyai István osztályvezető főorvos érdeklődésünkre kifejtette: mióta a szülészeten dolgozik, nem volt példa arra, hogy ilyesmi történjen. Tegnap délelőtt újból érdeklődtünk az év első babája felől, dr. Szász Szabolcs nőgyógyász szakorvos azonban arról értesített: szülést azóta sem vezettek le. Hozzátette: van ez így, hullámokban van több vagy épp kevesebb szülés.

A kézdivásárhelyi kórházban – amely egész Felső-Háromszék egészségügyi intézménye – tavaly 343 szülést rögzítettek. Ez a szám csak akkor lenne magas, ha a mintegy 16 ezer lakosú Kézdivásárhelyt vesszük figyelembe, viszont ha a kb. hatvanezres kisrégiót tekintjük, akkor roppant alacsony. Ez arra világít rá, hogy jelentős a demográfiai hanyatlás a vidéken.