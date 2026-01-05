KÃ¶vetkezÅ‘ Ã­rÃ¡sunk

A mÃ¡sodosztÃ¡ly Ã©llovasakÃ©nt a KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE ott kezdte az Ãºj Ã©vet, ahol az elÅ‘zÅ‘t befejezte: gyÅ‘zelemmel. A cÃ©hes vÃ¡rosi kÃ©k-fehÃ©rek kÃ©t magabiztos diadalt arattak a NagyvÃ¡radi CSU vendÃ©gekÃ©nt a nÅ‘i kosÃ¡rlabda 1. Liga 5. dupla fordulÃ³jÃ¡ban, ugyanis vasÃ¡rnap 81â€“61-re Ã©s hÃ©tfÅ‘n 78â€“55-re vertÃ©k a partiumi egyÃ¼ttest. A hibÃ¡tlan mÃ©rleggel rendelkezÅ‘ felsÅ‘-hÃ¡romszÃ©ki alakulat 20 ponttal vezeti a tabellÃ¡t a mÃ¡sodik Bukaresti Dan Dacian Ã©s a harmadik Alexandriai ISK elÅ‘tt.