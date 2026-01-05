HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
KeddtÅ‘l lehet sÃ­zni SugÃ¡sfÃ¼rdÅ‘n

2026. januÃ¡r 5., hÃ©tfÅ‘, KÃ¶zÃ©let

JanuÃ¡r 6-Ã¡n, kedden rajtol a tÃ©li szezon SugÃ¡sfÃ¼rdÅ‘n: sok mestersÃ©ges Ã©s nÃ©mi termÃ©szetes hÃ³val sikerÃ¼lt hasznÃ¡lhatÃ³vÃ¡ tenni a kisebbik sÃ­pÃ¡lyÃ¡t, Ã­gy a vakÃ¡ciÃ³ utolsÃ³ elÅ‘tti napjÃ¡n megindÃ­tjÃ¡k a felvonÃ³t is rajta.

  • Tavaly, 2025-ben januÃ¡r 17-Ã©n indult a sÃ­szezon, Ã©s mÃ¡rcius 9-Ã©n zÃ¡rult. FotÃ³: Demeter J. IldikÃ³
Ã‰s mindjÃ¡rt Ã¼nnepi Ã³rarenddel: kedden Ã©s szerdÃ¡n, az Ã¡llami szabadnapokon reggel kilenctÅ‘l este kilencig lehet sÃ­zni, hÃ³deszkÃ¡zni a 250 mÃ©teres lejtÅ‘n; csÃ¼tÃ¶rtÃ¶kÃ¶n Ã©s pÃ©nteken hÃ©tkÃ¶znapi (dÃ©lutÃ¡ni) program lesz, hÃ©tvÃ©gÃ©n ismÃ©t egÃ©sz napos. Ha pedig a kÃ¶vetkezÅ‘ idÅ‘szakban tÃ¶bbet havazik, mint esik, a nagyobbik pÃ¡lyÃ¡t is megnyitjÃ¡k â€“ tudatta Bodor LorÃ¡nd, a Sepsi ReKreatÃ­v igazgatÃ³ja. A parkolÃ¡shoz bankkÃ¡rtyÃ¡t, a sÃ­bÃ©rlet vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡hoz kÃ©szpÃ©nzt kell vinni.

Szavazatok száma: 7
