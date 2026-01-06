A másodosztály éllovasaként a Kézdivásárhelyi SE ott kezdte az új évet, ahol az előzőt befejezte: győzelemmel. A céhes városi kék-fehérek két magabiztos diadalt arattak a Nagyváradi CSU vendégeként a női kosárlabda 1. Liga 5. dupla fordulójában, ugyanis vasárnap 81–61-re és hétfőn 78–55-re verték a partiumi együttest. A hibátlan mérleggel rendelkező felső-háromszéki alakulat 20 ponttal vezeti a tabellát a második Bukaresti Dan Dacian és a harmadik Alexandriai ISK előtt.

A KSE remekül kezdte az első nagyváradi mérkőzését, hiszen 16 pontos előnnyel zárta az első negyedet (14–30). A másodikban a házigazdák jobban odatették magukat, ezzel pedig jócskán meglepték a kézdivásárhelyieket, és sikerült felzárkózniuk 10 pontra (31–41). A nagyszünetig azonban már a háromszéki lányok irányították a küzdelmet, 33–47-es eredménynél fordultak a csapatok. A térfélcsere után Claudio Garcia Morales tanítványai semmit nem bíztak a véletlenre, magasabb sebességi fokozatba kapcsolva a harmadik negyed végére eldöntötték a találkozót (49–67). Az utolsó tíz percre kissé visszavettek a tempóból a kék-fehérek, akik így is 20 pontos különbséggel, 81–61-re (14–30, 19–17, 16–20, 12–14) győzték le a CSU alakulatát. A meccs legjobbjait a KSE adta, hiszen mindkét amerikai idegenlégiósa dupla duplával zárta a párharcot: Mikyla Toliver 15 lepattanót és 33 pontot jegyzett, míg Anysa Jordan 15 leszedett labdáig és 25 egységig jutott. További pontszerzőink: Kozman 12/3, Páll 3/3, Tuchiluș 6/3, Todor 2. Vendéglátóinktól a 21 pontot szerző Raluca Tivadar Ianceu volt a legeredményesebb.

A 5. forduló második mérkőzésének első pontjait a vendégek szerezték, ám a folytatásban a házigazda nagyváradiak irányították a küzdelmet, ezáltal a 8. percben még 11–8-ra vezettek. Ekkor ritmust váltott a KSE, és egy 11–0-s rohammal megnyerte az első negyedet (11–19). A második szakasz már teljes egészében lányainkról szólt, akik a nagyszünetig 19 pontos előnyre tettek szert (25–44). A következő negyedben kiélezett küzdelem zajlott a pályán, kosárra kosárral feleltek a csapatok, és harminc percnyi játék után 45–65 volt a találkozó állása. Az utolsó tíz percben sem sokat változott a párharc képe, ám ezt a negyedet is megnyerő kézdivásárhelyiek végül 78–55-re (11–19, 14–25, 20–21, 10–13) diadalmaskodtak. Ezúttal is együttesünk amerikai kosarasai voltak a meccs legjobbai: Toliver 12 lepattanóval és 18 egységgel vette ki részét a sikerből, míg Jordan 13 leszedett labdát és 27 pontot tett be közösbe. További pontszerzőink: Kozman 12/3, Bartók 3, Zoller 1, Páll 5/3, Tuchiluș 7/3, Gál P. 3, Todor 2. A Nagyváradi gárdától Alexia Creț 17 ponttal zárt.

A Kézdivásárhelyi SE legközelebb hazai környezetben lép pályára, január 17-én és 18-án a Bukaresti Dan Dacian látogat a Kicsid Gábor Sportcsarnokba.