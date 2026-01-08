Elhalálozás
„Ott leszek, ott legbelül, /
Hol a szeretet olykor elszenderül. / (...) Én leszek a Nap, mely rátok nevet! / Én leszek a mosolyfakasztó apró szösszenet! / Én leszek a vidám könnyetek! / A csend karjában mindig ott leszek veletek!”
Szívünk legmélyebb
fájdalmával és könnyes
szemekkel tudatjuk, hogy
a jóságos, szerető férj,
gyermekeit imádó, drága jó édesapa, önzetlen sógor, szerető unokatestvér, kedves keresztapa, rokon és melegszívű, jó szomszéd, ismerős,
a bodosi születésű baróti
JÓZSA GÉZA MÁRTON
víz- és gázszerelő
igazi szakember
(1951. október 3. –
2026. január 6.)
életének 75., boldog házasságának 46. évében szerető családja meleg ölelésében 2026. január 6-án csendesen megpihent.
Egész életét a munka és a szerettei iránti odaadás vezérelte, mindig mindenkihez volt egy jó szava, akin csak tudott, tiszta lélekkel segített. Hálás volt a Jóisten kegyelméért, hogy szeretet és egyetértés ölelte körül. Egy igazi kincs, gyöngyszem és fénysugár volt ő a családja számára.
E kincset január 9-én 15
órakor kísérjük el hosszú
útjára a baróti ravatalozóháztól a református egyház
szertartása szerint.
Részvétfogadás január 8-án 16 és 18 óra között, valamint a szertartás előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes
és nyugodt, emléke
örökké áldott.
Őt soha el nem felejtő
szerető felesége
és az őt imádó gyermekei, hozzátartozói
1120729
Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, aki ismerte,
szerette és tisztelte,
hogy a fogarasi születésű
KISS ALPÁR
templomépítő
ny. unitárius lelkész,
Barót város díszpolgára
életének 71., házasságának 47. évében 2025. december 5-én visszaadta lelkét
a gondviselő Istennek.
Drága halottunk földi
maradványait január 9-én
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti unitárius templomból a helyi
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét a szívünkben őrizzük.
A gyászoló család
du.
Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi
FRIED ANDRÁS
életének 87. évében hosszas, de türelemmel viselt
szenvedés után 2026.
január 2-án elhunyt.
Temetése január 8-án,
csütörtökön 14 órakor lesz
a sepsiszentgyörgyi római
katolikus temető
kápolnájából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Szerettei
1120715
Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a 87 éves sepsiszentgyörgyi
id. SZABÓ LÁSZLÓ vártemplomi temetésén
2026. január 7-én részt
vettek, fájdalmunkban
osztoztak.
Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Gyászoló családja
5231/b
Megemlékezés
Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett osztálytársunkra, padtársunkra,
BARTHA IBOLYÁRA.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
5–8.-os osztálytársai
1120727
Fájó szívvel emlékezünk
drága halottunkra,
KOVÁCS IRÉNRE
(szül. SZABÓ)
halálának harmadik
évfordulóján.
Szerettei
1120728
Szívünk mély fájdalmával, szeretettel és nagy hiányérzettel emlékezünk szerettünkre,
KOSZTA KÁROLYRA halálának hatodik hetében. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
3076
Érted égjen ma a gyertya,
ki fenn laksz már a magas égben. Emlékezünk
SÁRDY LÁSZLÓRA
halálának 26. évfordulóján. Az örök világosság
fényeskedjék neki.
1120720
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi NAGY BÉLÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120719
Fájó szívvel emlékezünk
az uzoni SZABÓ FERENCRE
halálának 13. évfordulóján.
Szerettei
5230/b
Mély fájdalommal
és szeretettel emlékezünk
COSTEA NICOLAERA,
aki 25 éve, valamint fiára,
COSTEA I. NICOLAERA,
aki egy éve távozott közülünk.
Szeretteik
21079
Fájó szívvel emlékezünk FEJÉR ELLÁRA halálának
második évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Gyászoló szerettei
4335904
Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Hiányát mindennap érezve, emlékét szívembe zárva emlékezem drága jó édesanyámra,
az uzoni VÁNCSA JÁNOSNÉ
MAGYARI ANNÁRA
halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető leánya
4335933
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz fájó emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
a sepsikőröspataki
id. TÓTH BENEDEKRE halálának 19. évfordulóján. Emléke legyen áldott, örök álma csendes.
Szerettei
4336035
Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.
Fájó szívvel emlékezünk
drága jó édesanyánkra,
BÍRÓ ERZSÉBETRE
(szül. FETÉCS) halálának
második évfordulóján.
Gyermekei és azok családja
4336037
Ha emlékeztek Rám, mindig köztetek leszek. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk TÖRÖK LEHEL SZABOLCSRA halálának hatodik évében.
A szerető nagy család
őrzi emlékedet.
4336038
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentivánlaborfalvi
SZŐKE VINCÉRE
halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336039
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BARABÁS RÉKÁRA
(szül. SERESTER),
aki két éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4336041
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.