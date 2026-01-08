Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2026. január 8., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

„Ott leszek, ott legbelül, / 
Hol a szeretet olykor elszenderül. / (...) Én leszek a Nap, mely rátok nevet! / Én leszek a mosolyfakasztó apró szösszenet! / Én leszek a vidám könnyetek! / A csend karjában mindig ott leszek veletek!”
Szívünk legmélyebb 
fájdalmával és könnyes 
szemekkel tudatjuk, hogy 
a jóságos, szerető férj, 
gyermekeit imádó, drága jó édesapa, önzetlen sógor, szerető unokatestvér, kedves keresztapa, rokon és melegszívű, jó szomszéd, ismerős, 
a bodosi születésű baróti
JÓZSA GÉZA MÁRTON
víz- és gázszerelő 
igazi szakember
(1951. október 3. – 
2026. január 6.)
életének 75., boldog házasságának 46. évében szerető családja meleg ölelésében 2026. január 6-án csendesen megpihent.
Egész életét a munka és a szerettei iránti odaadás vezérelte, mindig mindenkihez volt egy jó szava, akin csak tudott, tiszta lélekkel segített. Hálás volt a Jóisten kegyelméért, hogy szeretet és egyetértés ölelte körül. Egy igazi kincs, gyöngyszem és fénysugár volt ő a családja számára.
E kincset január 9-én 15 
órakor kísérjük el hosszú 
útjára a baróti ravatalozóháztól a református egyház 
szertartása szerint.
Részvétfogadás január 8-án 16 és 18 óra között, valamint a szertartás előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes 
és nyugodt, emléke 
örökké áldott.
Őt soha el nem felejtő 
szerető felesége 
és az őt imádó gyermekei, hozzátartozói
Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, aki ismerte, 
szerette és tisztelte, 
hogy a fogarasi születésű
KISS ALPÁR
templomépítő 
ny. unitárius lelkész,
Barót város díszpolgára
életének 71., házasságának 47. évében 2025. december 5-én visszaadta lelkét 
a gondviselő Istennek.
Drága halottunk földi 
maradványait január 9-én 
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti unitárius templomból a helyi 
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét a szívünkben őrizzük.
A gyászoló család
Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi
FRIED ANDRÁS
életének 87. évében hosszas, de türelemmel viselt 
szenvedés után 2026. 
január 2-án elhunyt.
Temetése január 8-án, 
csütörtökön 14 órakor lesz 
a sepsiszentgyörgyi római 
katolikus temető 
kápolnájából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Szerettei
Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a 87 éves sepsiszentgyörgyi
id. SZABÓ LÁSZLÓ ­vártemplomi temetésén 
2026. január 7-én részt 
vettek, fájdalmunkban 
osztoztak. 
Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Gyászoló családja
Megemlékezés

Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett osztálytársunkra, padtársunkra,
BARTHA IBOLYÁRA. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
5–8.-os osztálytársai
Fájó szívvel emlékezünk 
drága halottunkra,
KOVÁCS IRÉNRE
(szül. SZABÓ) 
halálának harmadik 
évfordulóján.
Szerettei
Szívünk mély fájdalmával, szeretettel és nagy hiányérzettel emlékezünk szerettünkre,
KOSZTA KÁROLYRA ­halálának hatodik hetében. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Érted égjen ma a gyertya, 
ki fenn laksz már a magas égben. Emlékezünk
SÁRDY LÁSZLÓRA 
halálának 26. évfordulóján. Az örök világosság 
fényeskedjék neki.
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi NAGY BÉLÁRA ­halálának első évfordulóján. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk 
az uzoni SZABÓ FERENCRE 
halálának 13. évfordulóján.
Szerettei
Mély fájdalommal 
és szeretettel emlékezünk
COSTEA NICOLAERA, 
aki 25 éve, valamint fiára,
COSTEA I. NICOLAERA, 
aki egy éve távozott közülünk.
Szeretteik
Fájó szívvel emlékezünk ­FEJÉR ELLÁRA halálának 
második évfordulóján. 
Emlékét szívünkben őrizzük.
Gyászoló szerettei
Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Hiányát mindennap érezve, emlékét szívembe zárva emlékezem drága jó édesanyámra, 
az uzoni VÁNCSA JÁNOSNÉ
MAGYARI ANNÁRA 
halálának 12. évfordulóján. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető leánya
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz fájó emléked. 
Fájó szívvel emlékezünk 
a sepsikőröspataki
id. TÓTH BENEDEKRE ­halálának 19. évfordulóján. Emléke legyen áldott, örök álma csendes.
Szerettei
Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. 
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.
Fájó szívvel emlékezünk 
drága jó édesanyánkra,
BÍRÓ ERZSÉBETRE 
(szül. FETÉCS) halálának 
második évfordulóján.
Gyermekei és azok családja
Ha emlékeztek Rám, mindig köztetek leszek. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk ­TÖRÖK LEHEL SZABOLCSRA halálának hatodik évében.
A szerető nagy család 
őrzi emlékedet.
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentivánlaborfalvi
SZŐKE VINCÉRE 
halálának hatodik hónap­jában. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Szerettei
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BARABÁS RÉKÁRA
(szül. SERESTER), 
aki két éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen 
áldott, pihenése csendes.
Szerettei
2026-01-06: Sport - Tibodi Ferenc:

Tízből tíz: továbbra is hibátlan a Kézdivásárhelyi SE (Női kosárlabda, 1. Liga)

A másodosztály éllovasaként a Kézdivásárhelyi SE ott kezdte az új évet, ahol az előzőt befejezte: győzelemmel. A céhes városi kék-fehérek két magabiztos diadalt arattak a Nagyváradi CSU vendégeként a női kosárlabda 1. Liga 5. dupla fordulójában, ugyanis vasárnap 81–61-re és hétfőn 78–55-re verték a partiumi együttest. A hibátlan mérleggel rendelkező felső-háromszéki alakulat 20 ponttal vezeti a tabellát a második Bukaresti Dan Dacian és a harmadik Alexandriai ISK előtt.
2026-01-08: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház januári előadásai: 9-én, pénteken, 10-én, szombaton, 11-én, vasárnap, 13-án, kedden 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Kommuna – székely öko-románc, írta és rendezte: Radu Afrim (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc egy szünettel);
