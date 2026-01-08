Elhalálozás

„Ott leszek, ott legbelül, /

Hol a szeretet olykor elszenderül. / (...) Én leszek a Nap, mely rátok nevet! / Én leszek a mosolyfakasztó apró szösszenet! / Én leszek a vidám könnyetek! / A csend karjában mindig ott leszek veletek!”

Szívünk legmélyebb

fájdalmával és könnyes

szemekkel tudatjuk, hogy

a jóságos, szerető férj,

gyermekeit imádó, drága jó édesapa, önzetlen sógor, szerető unokatestvér, kedves keresztapa, rokon és melegszívű, jó szomszéd, ismerős,

a bodosi születésű baróti

JÓZSA GÉZA MÁRTON

víz- és gázszerelő

igazi szakember

(1951. október 3. –

2026. január 6.)

életének 75., boldog házasságának 46. évében szerető családja meleg ölelésében 2026. január 6-án csendesen megpihent.

Egész életét a munka és a szerettei iránti odaadás vezérelte, mindig mindenkihez volt egy jó szava, akin csak tudott, tiszta lélekkel segített. Hálás volt a Jóisten kegyelméért, hogy szeretet és egyetértés ölelte körül. Egy igazi kincs, gyöngyszem és fénysugár volt ő a családja számára.

E kincset január 9-én 15

órakor kísérjük el hosszú

útjára a baróti ravatalozóháztól a református egyház

szertartása szerint.

Részvétfogadás január 8-án 16 és 18 óra között, valamint a szertartás előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes

és nyugodt, emléke

örökké áldott.

Őt soha el nem felejtő

szerető felesége

és az őt imádó gyermekei, hozzátartozói

1120729

Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, aki ismerte,

szerette és tisztelte,

hogy a fogarasi születésű

KISS ALPÁR

templomépítő

ny. unitárius lelkész,

Barót város díszpolgára

életének 71., házasságának 47. évében 2025. december 5-én visszaadta lelkét

a gondviselő Istennek.

Drága halottunk földi

maradványait január 9-én

13 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti unitárius templomból a helyi

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét a szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

du.

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a sepsiszentgyörgyi

FRIED ANDRÁS

életének 87. évében hosszas, de türelemmel viselt

szenvedés után 2026.

január 2-án elhunyt.

Temetése január 8-án,

csütörtökön 14 órakor lesz

a sepsiszentgyörgyi római

katolikus temető

kápolnájából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szerettei

1120715

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a 87 éves sepsiszentgyörgyi

id. SZABÓ LÁSZLÓ ­vártemplomi temetésén

2026. január 7-én részt

vettek, fájdalmunkban

osztoztak.

Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Gyászoló családja

5231/b

Megemlékezés

Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett osztálytársunkra, padtársunkra,

BARTHA IBOLYÁRA.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

5–8.-os osztálytársai

1120727

Fájó szívvel emlékezünk

drága halottunkra,

KOVÁCS IRÉNRE

(szül. SZABÓ)

halálának harmadik

évfordulóján.

Szerettei

1120728

Szívünk mély fájdalmával, szeretettel és nagy hiányérzettel emlékezünk szerettünkre,

KOSZTA KÁROLYRA ­halálának hatodik hetében. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

3076

Érted égjen ma a gyertya,

ki fenn laksz már a magas égben. Emlékezünk

SÁRDY LÁSZLÓRA

halálának 26. évfordulóján. Az örök világosság

fényeskedjék neki.

1120720

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi NAGY BÉLÁRA ­halálának első évfordulóján. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120719

Fájó szívvel emlékezünk

az uzoni SZABÓ FERENCRE

halálának 13. évfordulóján.

Szerettei

5230/b

Mély fájdalommal

és szeretettel emlékezünk

COSTEA NICOLAERA,

aki 25 éve, valamint fiára,

COSTEA I. NICOLAERA,

aki egy éve távozott közülünk.

Szeretteik

21079

Fájó szívvel emlékezünk ­FEJÉR ELLÁRA halálának

második évfordulóján.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Gyászoló szerettei

4335904

Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Hiányát mindennap érezve, emlékét szívembe zárva emlékezem drága jó édesanyámra,

az uzoni VÁNCSA JÁNOSNÉ

MAGYARI ANNÁRA

halálának 12. évfordulóján. ­Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető leánya

4335933

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz fájó emléked.

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsikőröspataki

id. TÓTH BENEDEKRE ­halálának 19. évfordulóján. Emléke legyen áldott, örök álma csendes.

Szerettei

4336035

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha.

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.

Fájó szívvel emlékezünk

drága jó édesanyánkra,

BÍRÓ ERZSÉBETRE

(szül. FETÉCS) halálának

második évfordulóján.

Gyermekei és azok családja

4336037

Ha emlékeztek Rám, mindig köztetek leszek. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk ­TÖRÖK LEHEL SZABOLCSRA halálának hatodik évében.

A szerető nagy család

őrzi emlékedet.

4336038

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szentivánlaborfalvi

SZŐKE VINCÉRE

halálának hatodik hónap­jában. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336039

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BARABÁS RÉKÁRA

(szül. SERESTER),

aki két éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen

áldott, pihenése csendes.

Szerettei

4336041