16-án, pénteken 19 órától a kamarateremben Valóság nagybátyám – koncertelőadás Cseh Tamás dalaiból (időtartam: 1 óra 40 perc, szünet nélkül); 22-én, csütörtökön és 23-án, pénteken 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik – Kovács Viktor: Jégtorta, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül); 29-én, csütörtökön, 30-án, pénteken és 31-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (korhatár: 16 éven felüliek­nek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház januári előadásai: 10-én, szombaton és 27-én, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Meditáció a szépségről, rendező-koreográfus: Gemza Péter (időtartam: 60 perc, szünet nélkül); 17-én, szombaton és 30-án, pénteken 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban Dirty Dancing, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

JEGYEK. A sepsiszentgyörgyi előadásokra jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni a 0267 312 104-es és 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

A SZÉKELY GÓBÉK Telik az üdő című humoros előadásukat január 10-én, szombaton és 11-én, vasárnap 19 órától játsszák Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek ma 16–17 óráig kaphatóak az Andrei Mureșanu Színháznál 50 lejért (csak készpénzes fizetés lehetséges). Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat március 2-án, hétfőn, 3-án, kedden, 4-én, szerdán és 5-én, csütörtökön 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében mutatja be legújabb kabaré-előadását, melynek címe Bolond a világ! Szereplők: Puskás Győző, Cseke Péter, Csíki Hajnal, Cseke Erzsébet és Szőlősi P. Szilárd; énekel Jakab-Bodoni Ildikó; rendező: Kovács Levente. Jegyinformációk és jegyvásárlás a 0724 282 735-ös telefonszámon. Jegyek kaphatóak mától az Andrei Mureșanu Színház pénztáránál a következő program szerint: kedden, szerdán és csütörtökön 16–18, pénteken 15–18 óráig.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16.15-től SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 16.30-tól SpongyaBob: Kalózkaland (románul beszélő), 18 órától Anakonda (román feliratos), 18.15-től Nürnberg (magyarul beszélő), 20 órától Örökké veled? (román feliratos), 21 órától Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. (magyarul beszélő).

KOVÁSZNA. A Művelődési Házban január 9-én, pénteken 19 órától a Szenvedélyes nők című magyar romantikus vígjátékot vetítik Herendi Gábor rendezésében. A jegy ára 20 lej. Jegyvásárlás személyesen a Kovásznai Városi Művelődési Házban vagy a vetítés előtt fél órával a helyszínen. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Házban január 11-én, vasárnap 19 órától vetítik Herendi Gábor Szenvedélyes nők című fimvígjátékát. Jegyár: 25 lej, jegyek az in-time oldalon kaphatók.

Hitvilág

SZÜLŐK ISKOLÁJA. A Szülők iskolája programban pénteken este hét órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián tart előadást Bajcsi Tibor, a Hit és fény közösség országos vezetőtanácsának tagja Éberség a gyermeknevelésben címmel. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épüle­tében.

GYÁSZOLÓK LELKIGYAKORLATA. A tíz éve gyászolókkal foglalkozó Hajlák Attila István plébános lelkigyakorlatot tart Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián január 29-én és 30-án

18-tól 21 óráig, 31-én 11 és 15 óra között. Szeretettel vár bárkit. Jelentkezni lehet a 0742 698 166-os telefonszámon sms-ben vagy Watsappon.

Jogosítvány hátrányos helyzetű fiataloknak

A MOL Románia és a Közösségért Alapítvány tizenegyedik alkalommal hirdi meg a Jogosítvány a jövőhöz programot, amelynek keretében hátrányos körülmények között élő fiatalok pályázhatnak a sofőriskola tandíjának és járulékos költségeinek teljes támogatására. A program elsősorban alacsony jövedelmű fiataloknak kínál anyagi lehetőséget, akik a gépjárművezetői engedély birtokában javíthatnak életminőségükön munkavállalással vagy a munkaköri teen­dőik kiterjesztésével, ha már munkavállalók. A támogatás megítélése pályázati rendszerben történik, a pályázatokat január 27-ig lehet benyújtani postán vagy elektronikus úton. Pályázhatnak 18 és 25 év közötti, hátrányos körülmények között élő, alacsony jövedelmű romániai fiatalok, akik B, C vagy D kategóriájú gépjárművezetői jogosítványt szeretnének szerezni, beleértve a traktorra, trolibuszra és villamosra érvényeset is. A programmal és a pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztató a kozossegert.ro és a molromania.ro honlapon található.

Tortoma Önképzőkör

Január 13-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében az évnyitó találkozó keretében Fenntarthatóság, innováció és jog – A zöld gondolkodástól a mesterséges intelligenciáig címmel a középajtai Simon Lavinia Regina jogász, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Megemlékezés

Az Erdélyi Vitézi Rend január 12-én, hétfőn 16 órakor a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében rövid megemlékezést tart a doni tragédia 83. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. Minden rendtársat és érdeklődőt szeretettel elvárnak.

Megjelent

A januári Korunk témája: munka és fotográfia. A fényképezés kezdeteitől fogva szoros kapcsolatban áll a munkával: a mindennapi tevékenységek, a társadalmi feladatok, a hivatás és a megélhetés képei éppúgy jelen vannak a fotótörténetben, mint a nagyipar vagy a mezőgazdaság dokumentálása. A fotográfia nem csupán esztétikai alkotásokat hozott létre, hanem olyan lenyomatokat is, amelyek megőrizték a munkavégzés sokféle arcát – legyen szó bányászatról, gyári termelésről, kézműves mesterségekről, színházi háttérmunkáról vagy éppen gyermekek mindennapi feladatairól. A lapszám célja, hogy bemutassa, miként válik a munka fotográfiai témává, hogyan formálódnak belőle narratívák, és hogyan képesek a képek a múltat és jelent összekötni. A tartalomból: Bán András: Betongyűrűben, Farkas Zsuzsa: Fehérváry Ferenc (1922–1988) munkaábrázolásai az 1950-es évek végén, Fogarasi Klára: A „múltra nyíló ablakok” érdekében, Házas Nikoletta: A fotótörténet mint technológiai képtörténet. Megjegyzések az analóg, a digitális és a szintetikus (fény)képekről, Jakab Tibor: Marx József fotózási munkastílusa és művészi stílusa, Martincsák Kata: Autók a tenger felé, avagy alternatív történetmesélés a Jelenarchívummal a Néprajzi Múzeum fotó- és történetgyűjtő kampányával, Szabó-Reznek Eszter: „A színház terv szerint dolgozik”. A romániai színházi élet bürokratizálása a szocializmus első éveiben, Szőcs Levente: Képtelenségből képesség? A Gyergyói DIA eddigi története, Tar Gabriella Nóra: Családi fényképek és emlékezés Eginald Schlattner Brunnentore (2023) című regényében.

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (0267 324 903) patika az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár tart nyitva.