Hevesebben támad az influenza

Január elsejéig három elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában a mostani influenzaszezonban, és kimutattak egy főleg idősekre, krónikus betegekre veszélyes új alvariánst is. Az egészségügyi minisztérium december 24-én hívta fel a figyelmet arra, hogy az országban nőtt az influenzás megbetegedések száma és intenzitása, más légúti fertőzések is terjednek, oda kell figyelni a védekezésre.

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) tájékoztatása szerint az influenza miatti elhalálozásokat Kolozs, Konstanca, illetve Buzău megyéből jelentették, és mindhárom személy 65 éven felüli volt. Kettőt közülük az A típusú influenzavírus H1, egyet a H3 altípusa fertőzött meg.

Az intézet december 24-i közleménye szerint gyorsan terjed az influenzajárvány: a december 15–21. közötti héten országosan több mint 102 ezer légúti fertőzéses esetet regisztráltak, ami meghaladta mind az előző hét, mind a tavalyi év azonos időszakának adatait. Az influenzás megbetegedések száma egyetlen hét alatt megduplázódott, 11 174 klinikai influenzás esetet jelentettek, ami az elmúlt évek átlagának csaknem hétszerese. Tekintettel arra, hogy „az influenzaaktivitás intenzitása meghaladta az előző évek átlagát, és az influenzavírusok országszerte elterjedtek, járványügyi riasztási helyzet alakult ki” – állapítja meg az intézet.

Az intézet közlése szerint a december 22–28. közötti héten 12 630 influenzás esetet diagnosztizáltak a tünetek alapján, 1456-tal többet, mint az előző héten, és háromszor többet, mint az elmúlt év ugyanezen időszakában (4175). A legtöbb megbetegedést Bukarestből (1475), illetve Kolozs (903), Buzău (739), Konstanca (693), Prahova (658), Bihar (656) és Suceava (639) megyéből jelentették. A légúti fertőzések szezonjának elejétől összesen 398 laborvizsgálattal kimutatott influenzás megbetegedést jegyeztek.

Itt is kimutatták

Romániában is kimutatták a H3N2 influenzavariáns több országban terjedő K alvariánsát – közölte december 12-én az Országos Közegészségügyi Intézet. Figyelmeztetésük szerint a vírussal való megfertőződés a 65 éven felülieknél, az anyagcsere-, tüdő-, szív-, érrendszeri, neuromuszkuláris és egyéb krónikus betegségekben szenvedőknél, a várandós nőknél és az immunhiányos betegeknél súlyosabb tünetek

A közegészségügyi intézet a veszélyeztetett csoportokba tartozóknak azt ajánlja, hogy haladéktalanul oltassák be magukat, a vakcina ugyanis védelmet biztosít a betegség súlyos formái ellen. A megelőzés érdekében fontos a rendszeres és alapos kézmosás, a köhögési etikett betartása (könyökhajlatba tüsszentés/köhögés, papír-zsebkendő használata), a zsúfolt helyek kerülése, a helyesen végzett szellőztetés, valamint a megfelelő étkezés és hidratálás.

Sok múlik a megelőzésen

Az egészségügyi minisztérium december 24-i Facebook-bejegyzésében arra kéri a lakosságot, ha légúti fertőzések tüneteit észlelik, forduljanak családorvoshoz, szükség esetén maradjanak otthon, és viseljenek maszkot a közösségi terekben. Kiemelten ajánlják a kézhigiéné betartását, a zsúfolt helyek kerülését, a helyiségek rendszeres szellőztetését, valamint az influenza elleni védőoltás beadatását, különösen a veszélyeztetett csoportok – idősek, várandósok, krónikus betegek és immunhiányos személyek – számára. Az orvos által javasolt vírusellenes kezelés alkalmazását is hangsú­lyozzák.

A kórházakban és fekvőbeteg-ellátó intézményekben szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezettek be – áll a bejegyzésben: védőfelszerelés viselését, a látogatási program korlátozását, a személyzet napi egészségügyi szűrését, valamint megfelelő antivirális készletek biztosítását, az egészségügyi dolgozók oltásának megszervezését, ugyanakkor folyamatosan figyelik a járványügyi helyzet alakulását. Azt is hangsúlyozzák: a megelőző szabályok betartása kulcsfontosságú a lakosság védelme és az egészségügyi rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében. (Agerpres–i.)