HozzÃ¡valÃ³k:Â 3 tojÃ¡s, 10 evÅ‘kanÃ¡l cukor, 7 evÅ‘kanÃ¡l olaj, 14 evÅ‘kanÃ¡l tej, 14 evÅ‘kanÃ¡l liszt, 1 evÅ‘kanÃ¡l kakaÃ³, csipetnyi sÃ³, Â¾ tasak sÃ¼tÅ‘por; a tÃ¶ltelÃ©khez: csokolÃ¡dÃ©darabkÃ¡k, fekete Ã¡fonya vagy diÃ³, kevÃ©s porcukor; a csokolÃ¡dÃ©mÃ¡zhoz: 10 dkg csokolÃ¡dÃ©, 1 evÅ‘kanÃ¡l olaj; a tetejÃ©re: szÃnes cukorgyÃ¶ngy vagy csokolÃ¡dÃ©reszelÃ©k.
ElkÃ©szÃtÃ©se. Egy tÃ¡lacskÃ¡ba beleszitÃ¡ljuk a lisztet, hozzÃ¡adjuk a sÃ³t Ã©s a sÃ¼tÅ‘port, majd Ã¶sszekeverjÃ¼k â€“ felhasznÃ¡lÃ¡sig fÃ©lretesszÃ¼k.Â
Egy keverÅ‘tÃ¡lba beleÃ¼tjÃ¼k a tojÃ¡sokat, hozzÃ¡adjuk a cukrot, Ã©s kÃ©zi mixerrel habosra kavarjuk. EzutÃ¡n kanalankÃ©nt vÃ¡ltogatva hozzÃ¡adjuk a lisztkeverÃ©ket, az olajat Ã©s a tejet, majd a legvÃ©gÃ©n a kakaÃ³t is. Az Ãgy nyert kavart tÃ©sztÃ¡t papÃrkapszlival bÃ©lelt mufÂfinformÃ¡ba kanalazzuk. Az Ã¡fonyÃ¡t megmossuk, megszÃ¡rÃtjuk, porcukorba forgatjuk, majd mindegyik muffinformÃ¡ba teszÃ¼nk 2â€“3 szemet, illetve beleszÃºrunk 1â€“2 csokolÃ¡dÃ©darabkÃ¡t is. 180 Celsius-fokra hevÃtett lerben kb. 20â€“25 perc alatt tÅ±prÃ³bÃ¡ig sÃ¼tjÃ¼k. Ha megsÃ¼lt, a muffinokat kivesszÃ¼k a formÃ¡bÃ³l, Ã©s hagyjuk teljesen kihÅ±lni.
Ezalatt a csokolÃ¡dÃ©t Ã©s az olajat gÅ‘z fÃ¶lÃ¶tt Ã¶sszeolvasztjuk, majd a mÃ¡r kihÅ±lt muffinok tetejÃ©n szÃ©tkenjÃ¼k. Mindegyik muffin tetejÃ©t megszÃ³rjuk cukorgyÃ¶nggyel.
GyerekzsÃºrokon Ã¡tÃ¼tÅ‘ sikert arathatunk vele.
MennyisÃ©g: 1 adag
ElkÃ©szÃtÃ©si idÅ‘: 40 perc
