Épül Gelence falumúzeuma

Gelencén zajlanak a falumúzeum építési munkálatai – számolt be Ilyés Botond polgármester. A község vezetője szerint a beruházás jelenleg teljes mértékben saját erőből zajlik, ám így is kézzelfogható előrehaladás tapasztalható a hagyományos épületek rekonstrukciójában.

A projekt több egységre tagolódik, az egyik a zsellérház, a csűr és a gatterszín felépítése, amely egyúttal egy többfunkciós épületként szolgálna, továbbá a régi magtár és a jegyzői lakás felújítását is tervezik. A polgármester elmondta, hogy a mai építkezési előírások miatt jóval masszívabb alapot kell kialakítani, mint az a régi falusi házaknál szokás volt. „Olyan alapot kell készítenünk a zsellérháznak, amelyre akár tömbházat is fel lehetne húzni, de ez az egyetlen módja annak, hogy biztonságosan, mégis hagyományos stílusban tudjunk építkezni” – hangsúlyozta.

A zsellérház alapja már kész, és előrehaladott állapotban van a csűr megépítése is. A tervek szerint a csűr egyik fele fából készül és kiállítótérként fog működni, míg a másik részben régi mesterségek bemutatására alkalmas műhelyt rendeznének be. „Egy régi kovácsműhelyt állítunk helyre, amely egykor egy gelencei kovács tulajdona volt. Teljes felszereléssel rendelkezünk, vízi meghajtású szerszámokkal együtt, és szeretnénk mindezt a maga hitelességében bemutatni” – mondta Ilyés Botond.

A múzeum teljes területe kiállítótérként funkcionál majd, a csűr és az istálló közötti részt is egységesen alakítják ki. „Az elmúlt év költségvetése nem engedte meg, hogy nekikezdjünk a gatterszín építésének, ezt a télen, a fagyban szeretnénk megkezdeni, mivel pincét kell készíteni, és ehhez az egész udvart tönkretették volna a gépek. Emellett a gatternek is komoly alap kell, itt egyébként multifunkcionális épületben gondolkodunk, ez akár színpadként is működhet majd, és a tervek között szerepel, hogy évente legalább egyszer egy nagyszabású, a csernátoni Burrogtatóhoz hasonló eseménynek adjon otthont. Akkor beüzemeljük a gattert, és meg tudjuk mutatni, hogy miként működött egykoron” – fogalmazott a polgármester.

A projekt saját forrásból készül, pályázati pénzek bevonása nélkül. Ilyés Botond szerint azért nem igényeltek támogatást, mert a munkálatokat nem tudják egyetlen szakaszban befejezni, márpedig a pályázatok szigorú ütemezést követelnek. „A pályázat csak egy-egy szegmensre adna forrást, viszont nem tudnánk egyben és határidőre elvégezni a hozzá tartozó munkát. Így egyszerűen nem érné meg” – tette hozzá.

A gelencei falumúzeum építése tehát lépésről lépésre halad, a polgármester pedig bízik abban, hogy a község saját erejéből is egy impozáns, élő hagyományőrző központot tud majd létrehozni, amely a helyi mesterségek, építészeti stílusok és a falusi élet hiteles bemutatását szolgálja.