Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MadéfalvaAz összetartozás fontosságát hangsúlyozták

2026. január 8., csütörtök, Belföld

Nemzeti összetartozásunk reménységet és jövőt is jelent a magyarság számára. Reménységet arra, hogy ha ma összefogunk, akkor képesek vagyunk megóvni családjainkat és szülőföldünket – jelentette ki a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára tegnap Madéfalván.

  • Fotó: Facebook / Tánczos Barna
    Fotó: Facebook / Tánczos Barna

Nacsa Lőrinc a helyiek, székelyek, csángók és magyarországi magyarok körében emlékezett a Siculicidium emlékműnél a madéfalvi veszedelemre a véres történelmi esemény 262. évfordulóján. Ünnepi beszédében kifejtette, az összefogás képessé teszi a magyarokat, hogy vérontás nélkül kiálljanak érdekeikért, megőrizzék az őseiktől kapott értékrendet, éltetni tudják hagyományaikat és továbbadni azokat a következő nemzedékeknek. Szerinte a sikertörténet mérőszáma a magyarság összetartásának erősödése. „Ahhoz, hogy ez a sikertörténet folytatódni tudjon, és az anyaországnak továbbra is nemzetben gondolkodó kormánya legyen, számítunk önökre, ahogy önök is mindenben számíthatnak ránk” – jelentette ki. Beszédében kiemelte a székelyek érdemeit is, hangsúlyozva: „a vitézséget, a helytállást, a túlerővel szembeni küzdeni tudást, a kisebbségi létből is világraszóló művek alkotását eltanulhatja önöktől nemzetünk mindegyik tagja.”

Tánczos Barna, a kormány miniszterelnök-helyettese is a székelyek bátorságát, kitartását hangsúlyozta. „Mi, székelyek sohasem mások ellen, de magunkért álltunk ki” – mondta. Szerinte a székelyeket történelmükhöz, hagyományaikhoz való ragaszkodásuk segítette abban, hogy nem váltak „a nagyhatalmi játszmák járulékos történelmi áldozatává”. A romániai gazdasági nehézségekre utalva közölte: ilyenkor nő a veszély, hogy a közösség tagjai egymás ellen fordulnak, de a történelem megmutatta, hogy a közösség legnagyobb ereje az összefogás, a kitartás és a talpra állás képessége. „A Fidesz–KDNP-kormány megmutatta az elmúlt 16 évben, hogy mit jelent az igazi egy nemzetben való gondolkodás. Tudjuk, hogy kik azok, akik a mi barátaink, és ők is tudják, hogy bármikor számíthatnak ránk, székelyekre” – fogalmazott.

Az összefogás fontosságát és a béke szükségességét nyomatékosította beszédében Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere is, külön köszöntve a helyiekkel együtt ünneplő anyaországi testvértelepülés, Mogyoród küldöttségét. Az emlékműnél tartott megemlékezés koszorúzással, egyházi áldással, himnuszénekléssel zárult.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-08 08:00 Cikk megjelenítése: 191 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 771
szavazógép
2026-01-08: Közélet - Bartos Lóránt:

Épül Gelence falumúzeuma

Gelencén zajlanak a falumúzeum építési munkálatai – számolt be Ilyés Botond polgármester. A község vezetője szerint a beruházás jelenleg teljes mértékben saját erőből zajlik, ám így is kézzelfogható előrehaladás tapasztalható a hagyományos épületek rekonstrukciójában.
2026-01-08: Belföld - :

Az ítélőtábla válasza a vádakra

Liana Arsenie, a bukaresti ítélőtábla elnöke hétfőn nyilatkozatot adott ki, amelyben azt állítja, hogy „a tények tisztázása a célja”, válaszul a Recorder portál által decemberben sugárzott Elrabolt igazságszolgáltatás című dokumentumfilmre.
rel="noreferrer"