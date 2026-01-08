Nemzeti összetartozásunk reménységet és jövőt is jelent a magyarság számára. Reménységet arra, hogy ha ma összefogunk, akkor képesek vagyunk megóvni családjainkat és szülőföldünket – jelentette ki a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára tegnap Madéfalván.
Nacsa Lőrinc a helyiek, székelyek, csángók és magyarországi magyarok körében emlékezett a Siculicidium emlékműnél a madéfalvi veszedelemre a véres történelmi esemény 262. évfordulóján. Ünnepi beszédében kifejtette, az összefogás képessé teszi a magyarokat, hogy vérontás nélkül kiálljanak érdekeikért, megőrizzék az őseiktől kapott értékrendet, éltetni tudják hagyományaikat és továbbadni azokat a következő nemzedékeknek. Szerinte a sikertörténet mérőszáma a magyarság összetartásának erősödése. „Ahhoz, hogy ez a sikertörténet folytatódni tudjon, és az anyaországnak továbbra is nemzetben gondolkodó kormánya legyen, számítunk önökre, ahogy önök is mindenben számíthatnak ránk” – jelentette ki. Beszédében kiemelte a székelyek érdemeit is, hangsúlyozva: „a vitézséget, a helytállást, a túlerővel szembeni küzdeni tudást, a kisebbségi létből is világraszóló művek alkotását eltanulhatja önöktől nemzetünk mindegyik tagja.”
Tánczos Barna, a kormány miniszterelnök-helyettese is a székelyek bátorságát, kitartását hangsúlyozta. „Mi, székelyek sohasem mások ellen, de magunkért álltunk ki” – mondta. Szerinte a székelyeket történelmükhöz, hagyományaikhoz való ragaszkodásuk segítette abban, hogy nem váltak „a nagyhatalmi játszmák járulékos történelmi áldozatává”. A romániai gazdasági nehézségekre utalva közölte: ilyenkor nő a veszély, hogy a közösség tagjai egymás ellen fordulnak, de a történelem megmutatta, hogy a közösség legnagyobb ereje az összefogás, a kitartás és a talpra állás képessége. „A Fidesz–KDNP-kormány megmutatta az elmúlt 16 évben, hogy mit jelent az igazi egy nemzetben való gondolkodás. Tudjuk, hogy kik azok, akik a mi barátaink, és ők is tudják, hogy bármikor számíthatnak ránk, székelyekre” – fogalmazott.
Az összefogás fontosságát és a béke szükségességét nyomatékosította beszédében Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere is, külön köszöntve a helyiekkel együtt ünneplő anyaországi testvértelepülés, Mogyoród küldöttségét. Az emlékműnél tartott megemlékezés koszorúzással, egyházi áldással, himnuszénekléssel zárult.
