Az ítélőtábla válasza a vádakra

A sajtóközlemény szerint a bíróságot nem kérték fel, hogy a műsor sugárzása előtt nyilvánítson véleményt a bíróságot érintő kérdésekben, a Recorder újságírói azonban azt állítják, hogy írásban is interjút kértek a bíróság elnökétől, Liana Arsenietől, valamint a két alelnöktől is, de mindhárman írásban elutasították a kérést időhiányra hivatkozva. Hasonló kérést nyújtottak be a Legfelsőbb Bíróság elnökének, Lia Savoneának is, de ő is elutasította őket.

A közlemény részletes statisztikát közöl azokról az esetekről, amikor a testületek összetétele megváltozott, és pontosítja, hogy a legtöbb esetben az ügyek már elévültek, amikor a bukaresti fellebbviteli bírósághoz kerültek, így a kifogásolt eljárások nem a bíróság, hanem a parlament és az ügyészség mulasztásainak tulajdoníthatóak. Elismerte, hogy három ügyben a büntethetőség formálisan már a bírósági eljárás során elévült, ugyanakkor rámutatott: ha ez nem így történik, akkor sem lett volna reális mozgástere a bíróságnak ezen ügyek érdemi elbírálására. Arsenie külön kitért a Hidroelectrica-ügyre is, amelyben Elena Udrea volt miniszter és Dan Andronic újságíró ellen szüntették meg az eljárást. Szerinte az ügy már öt hónappal az ítélőtáblához érkezése után elévült, a bűncselekmény pedig 2011-ben történt, így az eljárás megszüntetése jogi kényszer volt.