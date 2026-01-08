Az ítélőtábla válasza a vádakra

Liana Arsenie, a bukaresti ítélőtábla elnöke hétfőn nyilatkozatot adott ki, amelyben azt állítja, hogy „a tények tisztázása a célja”, válaszul a Recorder portál által decemberben sugárzott Elrabolt igazságszolgáltatás című dokumentumfilmre.
A sajtóközlemény szerint a bíróságot nem kérték fel, hogy a műsor sugárzása előtt nyilvánítson véleményt a bíróságot érintő kérdésekben, a Recorder újságírói azonban azt állítják, hogy írásban is interjút kértek a bíróság elnökétől, Liana Arsenietől, valamint a két alelnöktől is, de mindhárman írásban elutasították a kérést időhiányra hivatkozva. Hasonló kérést nyújtottak be a Legfelsőbb Bíróság elnökének, Lia Savoneának is, de ő is elutasította őket.
A közlemény részletes statisztikát közöl azokról az esetekről, amikor a testületek összetétele megváltozott, és pontosítja, hogy a legtöbb esetben az ügyek már elévültek, amikor a bukaresti fellebbviteli bírósághoz kerültek, így a kifogásolt eljárások nem a bíróság, hanem a parlament és az ügyészség mulasztásainak tulajdoníthatóak. Elismerte, hogy három ügyben a büntethetőség formálisan már a bírósági eljárás során elévült, ugyanakkor rámutatott: ha ez nem így történik, akkor sem lett volna reális mozgástere a bíróságnak ezen ügyek érdemi elbírálására. Arsenie külön kitért a Hidroelectrica-ügyre is, amelyben Elena Udrea volt miniszter és Dan Andronic újságíró ellen szüntették meg az eljárást. Szerinte az ügy már öt hónappal az ítélőtáblához érkezése után elévült, a bűncselekmény pedig 2011-ben történt, így az eljárás megszüntetése jogi kényszer volt.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.