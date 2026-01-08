Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Az ítélőtábla válasza a vádakra

2026. január 8., csütörtök, Belföld

Liana Arsenie, a bukaresti ítélőtábla elnöke hétfőn nyilatkozatot adott ki, amelyben azt állítja, hogy „a tények tisztázása a célja”, válaszul a Recorder portál által decemberben sugárzott Elrabolt igazságszolgáltatás című dokumentumfilmre.

  • Fotó: Agerpres
    Fotó: Agerpres

A sajtóközlemény szerint a bíróságot nem kérték fel, hogy a műsor sugárzása előtt nyilvánítson véleményt a bíróságot érintő kérdésekben, a Recorder újságírói azonban azt állítják, hogy írásban is interjút kértek a bíróság elnökétől, Liana Arsenietől, valamint a két alelnöktől is, de mindhárman írásban elutasították a kérést időhiányra hivatkozva. Hasonló kérést nyújtottak be a Legfelsőbb Bíróság elnökének, Lia Savoneának is, de ő is elutasította őket.

A közlemény részletes statisztikát közöl azokról az esetekről, amikor a testületek összetétele megváltozott, és pontosítja, hogy a legtöbb esetben az ügyek már elévültek, amikor a bukaresti fellebbviteli bírósághoz kerültek, így a kifogásolt eljárások nem a bíróság, hanem a parlament és az ügyészség mulasztásainak tulajdoníthatóak. Elismerte, hogy három ügyben a büntethetőség formálisan már a bírósági eljárás során elévült, ugyanakkor rámutatott: ha ez nem így történik, akkor sem lett volna reális mozgástere a bíróságnak ezen ügyek érdemi elbírálására. Arsenie külön kitért a Hidroelectrica-ügyre is, amelyben Elena Udrea volt miniszter és Dan Andronic újságíró ellen szüntették meg az eljárást. Szerinte az ügy már öt hónappal az ítélőtáblához érkezése után elévült, a bűncselekmény pedig 2011-ben történt, így az eljárás megszüntetése jogi kényszer volt.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-08 08:00 Cikk megjelenítése: 140 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 771
szavazógép
2026-01-08: Belföld - :

Az összetartozás fontosságát hangsúlyozták (Madéfalva)

Nemzeti összetartozásunk reménységet és jövőt is jelent a magyarság számára. Reménységet arra, hogy ha ma összefogunk, akkor képesek vagyunk megóvni családjainkat és szülőföldünket – jelentette ki a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára tegnap Madéfalván.
2026-01-08: Belföld - :

Nem vehető át egy összegben

Kihirdette Nicuşor Dan államfő a magánnyugdíjak folyósításának új szabályozását, amely korlátozza a megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét.
rel="noreferrer"