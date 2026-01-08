Nem vehető át egy összegben

Kihirdette Nicuşor Dan államfő a magánnyugdíjak folyósításának új szabályozását, amely korlátozza a megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét.

A jogszabály szerint a nyugdíjba vonuló munkavállalók magánnyugdíj-megtakarításuk legfeljebb 30 százalékát vehetik fel „előlegként” egy összegben, a többit 8 év alatt havi részletekben kaphatják meg, vagy élethosszig tartó életjáradékot választhatnak.

A magánnyugdíjalapból havonta folyósítandó járandóság összege csak abban az esetben haladhatja meg a szociális minimálnyugdíj (jelenleg 1281 lej) értékét, ha a jogosultnak nagyobb megtakarítása gyűlt össze, mint amit 8 évre elosztva ki lehet fizetni. A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapják meg egy tételben nyugdíjmegtakarításának kifizetetlen részét.

Akinek a magánnyugdíjalapnál összegyűlt megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj 12-szeresét (vagyis kevesebb mint egy év alatt kifizethető), az továbbra is egy tételben veheti fel a teljes összeget. Az életjáradékként fizetendő magánnyug­díj összegéről és kifizetési módjáról a járandóság folyósítására kiválasztott magánnyugdíjpénztár köt megállapodást a megtakarítás birtokosával.