A hétvégén 15 ország nemzetbiztonsági tanácsadója tárgyalt Kijevben, hogy megvitassák az orosz–ukrán konfliktus befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket. A vezérkari főnökök, nemzetbiztonsági tanácsadók részvételével kidolgozott dokumentum tételesen lebontja a részt vevő országok felelősségét az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák tekintetében. A tanácskozáson részt vettek az amerikai elnök küldöttei is, az Egyesült Államok koordináló szerepet vállal abban a nemzetközi erőfeszítésben, amely biztonsági garanciákat nyújtana a békemegállapodás betartásához. A biztonsági protokollok azt irányozzák elő, hogy egy esetleges újabb támadásra az ukrajnai erők 24 órán belül, a tettre kész koalíció országai 48 órán belül, az Egyesült Államok pedig 72 órán belül tegyék meg a szükséges válaszlépéseket. A garanciák az ukrán hadsereg megfelelő felszerelésére és a szárazföldi-légvédelmi-haditengerészeti reagálás előkészítésére épülnek.

Az Ukrajnát támogató országok kidolgozták a biztonsági garanciák katonai válaszlépéseinek tervét egy eseteleges újabb támadás megállítására – közölte Nicuşor Dan államfő, miután részt vett az úgynevezett tettre kész országok koalíciójának párizsi csúcsértekezletén.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.