Az Ukrajnát támogató országok kidolgozták a biztonsági garanciák katonai válaszlépéseinek tervét egy eseteleges újabb támadás megállítására – közölte Nicuşor Dan államfő, miután részt vett az úgynevezett tettre kész országok koalíciójának párizsi csúcsértekezletén.
A hétvégén 15 ország nemzetbiztonsági tanácsadója tárgyalt Kijevben, hogy megvitassák az orosz–ukrán konfliktus befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket. A vezérkari főnökök, nemzetbiztonsági tanácsadók részvételével kidolgozott dokumentum tételesen lebontja a részt vevő országok felelősségét az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák tekintetében. A tanácskozáson részt vettek az amerikai elnök küldöttei is, az Egyesült Államok koordináló szerepet vállal abban a nemzetközi erőfeszítésben, amely biztonsági garanciákat nyújtana a békemegállapodás betartásához. A biztonsági protokollok azt irányozzák elő, hogy egy esetleges újabb támadásra az ukrajnai erők 24 órán belül, a tettre kész koalíció országai 48 órán belül, az Egyesült Államok pedig 72 órán belül tegyék meg a szükséges válaszlépéseket. A garanciák az ukrán hadsereg megfelelő felszerelésére és a szárazföldi-légvédelmi-haditengerészeti reagálás előkészítésére épülnek.
