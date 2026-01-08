Hat iskolában nem lesz tanítás

A rossz időjárási körülmények miatt nem lesz tanítás ma és holnap hat Hunyad, Szilágy és Mehedinți megyei iskolában – közölte tegnap az oktatási minisztérium.
A tárca közleménye szerint a Hunyad megyei General Berthelot Elemi Iskola, a reketyefalvi (Răchitova) általános iskola, a Szilágy megyei márkaszéki (Marca) általános iskola, a szamossósmezői (Glod) elemi iskola, valamint a zilahi Mihai Viteazul Líceum és a Mehedinți megyei baltai általános iskola diákjainak nem kell ezen a két napon iskolába menniük. A tárca szerint a rossz idő miatt az említett iskolákban megszakadt az áram- vagy fűtésszolgáltatás, vagy pedig járhatatlanná váltak az oda vezető utak.
