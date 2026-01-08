Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Társadalmi konfliktus

2026. január 8., csütörtök, Belföld

Nicușor Dan államfő kedd este kijelentette, hogy az alkotmánybíróság körül kialakult helyzet társadalmi konfliktusnak tekinthető.

    Fotó: Pexels

Az államfő a tettre készek koalíciójának találkozója utáni párizsi sajtótájékoztatóján arra utalt, hogy a testület ismételten elhalasztotta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó tervezet elleni beadvány tárgyalását. Az elnök hangsúlyozta: nem akar hozzájárulni az indulatok felkorbácsolásához, mert „az indulat gyűlöletet szül, a gyűlölet pedig nem tesz jót a társadalomnak”. Szavai szerint ez egy társadalmi konfliktus, amelyben az érintett felek mindegyike a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel próbálja érvényesíteni az álláspontját.

