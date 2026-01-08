Megmászta a Vinsont

A hegymászó menedzsere szerint Ahrițculesei kedd éjszaka küldte neki az üzenetet: „A Vinsonon vagyok”. Ez a hegymászó által meghódított hatodik csúcs a Hét csúcs kihívásban, amely minden kontinens legmagasabb pontjának meghódítását feltételezi. „Már csak Észak-Amerika legmagasabb csúcsa, az Alaszkában található 6194 méteres McKinley maradt hátra” – nyilatkozta Jurca.

A petrozsényi Adrian Ahrițculesei megmászta Antarktisz legmagasabb csúcsát, a 4892 méter magas Vinson-hegyet az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében, amelyben a világ hét legmagasabb csúcsát kell meghódítani – jelentette be tegnap Adrian Ștefan Jurca.

