Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Megmászta a Vinsont

2026. január 8., csütörtök, Belföld

A petrozsényi Adrian Ahrițculesei megmászta Antarktisz legmagasabb csúcsát, a 4892 méter magas Vinson-hegyet az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében, amelyben a világ hét legmagasabb csúcsát kell meghódítani – jelentette be tegnap Adrian Ștefan Jurca.

  • Fotó: Facebook / Ahritculesei Adrian
    Fotó: Facebook / Ahritculesei Adrian

A hegymászó menedzsere szerint Ahrițculesei kedd éjszaka küldte neki az üzenetet: „A Vinsonon vagyok”. Ez a hegymászó által meghódított hatodik csúcs a Hét csúcs kihívásban, amely minden kontinens legmagasabb pontjának meghódítását feltételezi. „Már csak Észak-Amerika legmagasabb csúcsa, az Alaszkában található 6194 méteres McKinley maradt hátra” – nyilatkozta Jurca.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-08 08:00 Cikk megjelenítése: 225 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 771
szavazógép
2026-01-08: Belföld - :

Társadalmi konfliktus

Nicușor Dan államfő kedd este kijelentette, hogy az alkotmánybíróság körül kialakult helyzet társadalmi konfliktusnak tekinthető.
2026-01-08: Közélet - Nagy B. Sándor:

Elkezdődtek a Bolondok tánca próbái

Bélai Marcel rendező irányításával elkezdődtek a Tamási Áron Színház legújabb előadásának próbái. Lev Birinszkij Bolondok tánca című politikai-társadalmi pamfletje kamaratermi előadásként kerül színpadra Sepsiszentgyörgyön, a bemutató tervezett időpontja február 23.
rel="noreferrer"