Vissza az iskolapadba

Mától egy újabb tanítási időszak kezdődik, amely megyénkben február 20-ig tart, ezt követi az egyhetes téli vakáció. Ez a 2025/2026-os tanév harmadik modulja, a negyedik márciusban rajtol, az ötödik április közepétől a nyári szünidőig húzódik.

A karácsonyi vakáció előtt tartották a nyolcadikosok és az érettségi előtt álló diákok megyei szintű próbavizsgáját, az eredményeket a tanfelügyelőség még nem tette közzé. Újdonság, hogy a végzős középiskolásoknak csak három tárgyból kellett próbavizsgázniuk, a szaknak megfelelő választott tárgyból ezúttal nem kérték számon a felkészültségüket.

A februári vakáció időpontja megyénként változó, Háromszéken, másik tizenhat megyével együtt az utolsó időszakaszra (február 21. – március 1.) esik. Legkorábban (február 9–15.) a Kolozs, Temes és Beszterce-Naszód megyei diákok vakációznak, február 16-tól 22-ig pedig az említetteken kívül az összes többi megyében szünidő lesz.

Ebben a tanítási időszakban nem tartanak próbavizsgákat, ezekre márciusban kerül sor, akkor országosan egységes időpontban és egységes tételek alapján. Az Iskola másként hét programjait a legtöbb háromszéki iskolában már megtartották, a Zöld hetet egyes tanintézményekben tavaly ősszel megszervezték, legtöbb helyen márciusban lesznek ilyen jellegű tevékenységek.