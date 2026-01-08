Vissza az iskolapadba

Mától egy újabb tanítási időszak kezdődik, amely megyénkben február 20-ig tart, ezt követi az egyhetes téli vakáció. Ez a 2025/2026-os tanév harmadik modulja, a negyedik márciusban rajtol, az ötödik április közepétől a nyári szünidőig húzódik.
A karácsonyi vakáció előtt tartották a nyolcadikosok és az érettségi előtt álló diákok megyei szintű próbavizsgáját, az eredményeket a tanfelügyelőség még nem tette közzé. Újdonság, hogy a végzős középiskolásoknak csak három tárgyból kellett próbavizsgázniuk, a szaknak megfelelő választott tárgyból ezúttal nem kérték számon a felkészültségüket.
A februári vakáció időpontja megyénként változó, Háromszéken, másik tizenhat megyével együtt az utolsó időszakaszra (február 21. – március 1.) esik. Legkorábban (február 9–15.) a Kolozs, Temes és Beszterce-Naszód megyei diákok vakációznak, február 16-tól 22-ig pedig az említetteken kívül az összes többi megyében szünidő lesz.
Ebben a tanítási időszakban nem tartanak próbavizsgákat, ezekre márciusban kerül sor, akkor országosan egységes időpontban és egységes tételek alapján. Az Iskola másként hét programjait a legtöbb háromszéki iskolában már megtartották, a Zöld hetet egyes tanintézményekben tavaly ősszel megszervezték, legtöbb helyen márciusban lesznek ilyen jellegű tevékenységek.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.