Munkában a háromszéki tűzoltók

Mozgalmas időszaka volt a Kovászna Megyei Mihai Viteazul Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek az újévi minivakációban: 68 vészhelyzethez riasztották a tűzoltókat, köztük öt tűzesethez és öt közlekedési balesethez. A SMURD-egységek 55 betegnek és 18 baleseti sérültnek nyújtottak segítséget.

December 31. és január 4. között naponta több mint 50 háromszéki tűzoltó volt szolgálatban, akik összesen 68 vészhelyzetet kezeltek. A beavatkozó egységek öt tűzesethez, öt közlekedési balesethez vonultak ki, de egyéb sürgősségi helyzetben is szükség volt rájuk, többek között ajtók kinyitása, a mentőszolgálat támogatása, túlsúlyos betegek szállítása. A SMURD rohammentősök 55 személynek nyújtottak orvosi ellátást különböző egészségügyi panaszok miatt, továbbá közlekedési balesetben érintett 18 személy kapott tőlük elsősegélyt, mindössze egy sérültet kellett kórházba szállítani.

Az öt tűzből négy lakóházban, egy pedig személygépkocsiban keletkezett. Személyi sérülés egyik esetben sem történt, az anyagi károk csekélyek voltak. A legsúlyosabb tűzeset január 4-én reggel Márkoson történt, ahol egy lakóház tetőszerkezete gyulladt ki a kémény környékén. A lángokat mintegy két óra alatt sikerült megfékezni, mielőtt átterjedtek volna az egész épületre.

A tűzesetek leggyakoribb kiváltó oka a nem megfelelően karbantartott vagy szigetelt kémény. A tűzoltóság ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy a kéményeket rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szigetelni kell, különösen a padlásterekben, ahol a kémények gyakran érintkeznek gyúlékony anyagokkal. (sz.)