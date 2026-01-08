Öt kisbaba született Kézdivásárhelyen

Miután az új év első négy napja szokatlan csendben telt el, január ötödikén hirtelen megélénkült az élet a kézdivásárhelyi szülészeten: aznapra összesen öt érkezőt vártak. Aztán ismét semmi, tegnap délig legalábbis.

Dr. Szász Szabolcs szülész-nőgyógyász főorvos érdeklődésünkre elmondta: a december 31-étől tartó eseménytelen időszak január 5-én megszakadt, ugyanis megszületett az év első kézdivásárhelyi babája. A család nem helybéli, a papolci 28 esztendős Bajkó Henrietta gyermeke, Dominik nyitotta meg a sort, a kisfiú hajnali 5 óra 54 perckor természetes úton jött a világra, 3290 grammal és 51 centiméterrel.

Nem váratott sokat magára az év második újszülöttje: a gelencei, 31 éves Stoleru Viola kisfia, Ayan reggel 9 óra 16 perckor császármetszéssel érkezett. Az ő születési súlya 3240 gramm, hossza pedig 52 centiméter.

A főorvos tájékoztatása szerint a nap hátralévő részében még három kismama szült, így további egy lélekkel gyarapodott Gelence lakossága, kismama érkezett Erdővidékről és Kézdiszentkeresztről, Kézdivásárhelyre viszont egyetlen gyermek sem született.

Ha az elmúlt fél évtized adatait vizsgáljuk, látható, hogy a januári kezdés évről évre változó dinamikát mutat. 2021-ben kifejezetten sűrű volt az év eleje: az első két napon máris három baba született, az első egy nagyajtai, a következő kettő pedig egy-egy sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi családot örvendeztetett meg. 2022-ben az első nap eseménytelenül telt, de január másodikán már két újszülöttet köszönthettek. A 2023-as esztendő kiemelkedőnek bizonyult, hiszen január másodikával bezárólag már öt baba sírásától volt hangos az osztály. Ehhez képest 2024 eleje ismét lassabb indulást hozott: az újév napja csendes volt, és csak január 2-án „tört meg a jég” három egymást követő szüléssel. Tavaly viszont már rögtön január elsején három kisbabát segítettek világra az intézmény szakemberei. A tavalyi év összesített adatai beszédesek: a kézdivásárhelyi kórházban összesen 343 szülés történt, ami azt jelenti, hogy az év minden napjára átlagosan 0,94 születés jutott.

Amennyiben a 343-as születésszámot kizárólag a céhes város mintegy 16 ezres lakosságára vetítjük, a nyers termékenységi arány 21,1‰ (2,11%) lenne. Ez azt jelentené, hogy ezer lakosra 21 újszülött jut, ami nemzetközi szinten is kiemelkedően magas értéknek számítana. A valóság azonban ennél sokkal árnyaltabb – ami az idei adatokból is kitűnik –, hiszen a kórház a teljes Felső-Háromszéket kiszolgálja, mi több, más vidékekről is érkeznek ide szülni. Ha a születésszámot a régió körülbelül 60 ezres lakosságához mérjük, a kép már jóval borúsabb: a nyers születési ráta mindössze 5,9‰, azaz 0,59%. Ez azt jelenti, hogy ezer lakosra évente kevesebb mint hat születés jut, ami aggasztóan alacsony érték.