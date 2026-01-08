Tavaszias hóviszonyokkal rajtolt a síszezon Sugásfürdőn

Inkább idényzáró körülmények között kezdődött meg a síszezon Sugásfürdőn: langyos idő és kásás hó fogadta a közönséget január 6-án; a második napon, tegnap pedig már a földfoltok is megjelentek. Ha nem esik tartósan fagypont alá a hőmérséklet, még a hétvégéig sem tart ki biztosan a többnapos hóágyúzással használhatóvá tett kis sípálya.
Pedig van igény még erre a rövid lejtőre is: már reggel benépesült, és egész nap folyamatosan cserélődtek rajta a sízők, hódeszkázók. Az alapokkal ismerkedő kisgyermekek, a téli vakáció utolsó napjait kihasználó diákok és a szabadnapos felnőttek közül is elég sokan csatoltak lécet, a nagy pályán és a kis pálya mögötti erdőszélen pedig a szánkósok örültek annak a kevés természetes hónak, aminek nagy része már egy napon belül elolvadt.
Sugásfürdőn egyébként rendszeresen magasabb a hőmérséklet, mint Sepsiszentgyörgyön, tegnap délben is kereken egy fokkal mutatott többet az autó hőmérője kint, mint a városban: 5,5 Celsius-fokot a lenti 4,5-höz képest. A következő napokban egyébként lehűlés és némi havazás is várható, így az önkormányzati sportlétesítményeket működtető Sepsi ReKreatív embereinek egy kis égi segítséggel remélhetőleg sikerül pótolniuk a már elolvadt havat, de hosszú távon a szabadtéri téli sportok ellen dolgozik a klímaváltozás: Sugásfürdőn az elmúlt évtizedben csak négyszer lehetett sízni decemberben, és akkor is csak hóágyúk segítségével.
A síszezon kezdete egyre gyakrabban tevődött át január közepére, tavaly például január 17-én indult, és mesterséges hóval tartott március 9-ig, ám a nagyobbik pálya egyetlen napig sem működött; olyan tél is volt (2021-ben), hogy februárban a meleg miatt leálltak, majd pár nap után mindkét pályán újraindultak a felvonók, de csak rövid időre. Akkor pezseg az élet Sugásfürdőn, amikor mindkét pálya működik, ehhez azonban természetes hó is kell, nem is kevés.
