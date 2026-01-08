Az örök mostohagyerek

Nyomasztó, kudarcos évet zárt a romániai oktatás, és túl sok derűlátásra a 2026-os esztendőben sincs okunk. Daniel David, az elismert pszichológus, egyetemi tanár, kutató nagy és ígéretes reformterveiből semmi nem valósult meg, összekuszált iskolarendszer maradt utána, egy remény és immár miniszter nélküli ágazat.

Ma ismét megkezdődött az oktatás a romániai iskolákban, két és fél hét vakáció után visszatérnek a padokba a diákok, újrakezdik a munkát a tanárok. Az új év azonban a tanügyben nem hoz új reményeket, annál több bizonytalanságot, kilátástalanságot.

Daniel David nagyon jól indította miniszteri pályafutását 2024 decemberében, rég nem került olyan vezető az oktatási tárca élére, akit ennyi remény és várakozás fogadott volna. Reformígéretekben korábban sem volt hiány, de elődei sorra kudarcot vallottak, az eredmények pedig évről évre romlottak. Hatalmas szükség volt a változásra, és ő kutatások, tudományosan megalapozott felmérések alapján hozott döntéseket ígért. Erőteljes hangja, jó meglátásai, elképzelései voltak a Marcel Ciolacu által vezetett kormányban, ám Ilie Bolojan hatalomra kerülése után minden megváltozott, a liberálisokat korábban is nyíltan támogató Daniel David mintha elveszett volna a ködben, ígéreteivel, reformterveivel együtt. Szó nélkül eltűrte, hogy az amúgy is alulfinanszírozott oktatástól rögtön az első körben jelentős pénzeket vonjanak meg, sőt, azt nyilatkozta, hogy „az oktatás jelentősen hozzájárul az ország hatalmas költségvetési hiányához”. Az első megszorítócsomag első áldozatai közt volt a tanügy, pedig Románia az EU-ban amúgy is a legkevesebbet fordítja ezen ágazatra. A helyi közigazgatásban, a központi adminisztrációban dolgozók bérét azóta sem csökkentették, „hála” a végeérhetetlen politikai alkudozásnak nem sikerült korlátozni az igazságszoltatásban tevékenykedők tetemes speciális nyugdíját sem, de Daniel David beleegyezett a tanárok kötelező heti óraszámának megemelésébe, a helyettesek óradíja és az ösztöndíjak jelentős csökkentésébe, az iskolák összevonásába, az osztálylétszám növelésébe, a bérek befagyasztásába. A román tanügyre mért csapást nagyon gyorsan végrehajtották, minden előzetes konzultáció vagy komoly háttérelemzések nélkül.

Egy évvel ezelőtt, első tisztségbe kerülése után Daniel David minden fórumon, minden csatornán arról nyilatkozott, hogy az oktatási rendszer reformja elengedhetetlen és sürgős, de a szakemberek megkérdezése, megfelelő hatástanulmányok, a tanárok, diákok, szülők konzultációja nélkül elképzelhetetlen. Miután „lefeküdt” a politikumnak és elárulta szakterületét, talán mosakodásképpen, egyre gyakrabban hibáztatta a pedagógusokat a rendszer kudarcáért. Változást nem hozott, de elérte, hogy ma a káosz a korábbinál is nagyobb, a bürokrácia is, a tanárok pedig még kiábrándultabbak, elkeseredettebbek. Daniel David nagy hanggal, tervekkel érkezett, és szinte némán, magyarázat nélkül távozott.

Hogy a román kormánynak, a vezető politikai osztálynak mennyire fontos az oktatás, azt jól jelzi: nemcsak pénzt szánnak rá keveset, de figyelmet is. Új honvédelmi és gazdasági minisztert két nap alatt kineveztek, iktattak, oktatási miniszterünk két hét után sincs. Ki lesz az utódja és képes lesz-e üres ígéreteknél többre? Ez már az új év nagy kérdése, akárcsak az, hogy a jelenlegi politikai vezetés közönye, nemtörődömsége mellett ez az esztendő boldogabb, eredményesebb lehet-e a román oktatási rendszer számára.

Fotó: Facebook / Ministerul Educației