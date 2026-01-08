Az újévi minivakációban több mint 130 háromszéki rendőr teljesített szolgálatot Háromszéken, akik 42 ellenőrző akciót hajtottak végre, több mint 300 alkohol- és drogtesztet végeztek, 31 vezetői jogosítványt felfüggesztettek, 225 bírságot róttak ki. Több ittas és jogosítvány nélküli járművezető is lebukott. Az év első napjaiban több közlekedési baleset is történt Háromszéken, többségük enyhe sérüléssel járt – közölte a Kovászna megyei rendőrség.

Mozgalmas volt az esztendőforduló körüli időszak a háromszéki rendőrök számára: a minivakáció idején 147 lakossági bejelentésre reagáltak, melyek közül 126 esetben a 112-es segélyhívón érkezett riasztás. Az ünnepi időszakban 62 bűncselekményt jegyeztek, közülük 34 esetben hivatalból indítottak eljárást. Emellett 225 szabálysértési bírságot róttak ki több mint 128 ezer lej összértékben.

Fokozott közúti ellenőrzés

A közlekedésbiztonság javítása érdekében a forgalmi rendőrök radarkészülékekkel, valamint alkohol- és drogszondákkal felszerelkezve ellenőrizték a forgalmat. Az ünnepek alatt több mint 300 alkohol- és drogtesztet végeztek, amelyek nyomán 31 járművezető jogosítványát vették el időlegesen. Ugyanakkor 18 olyan gépkocsit is kivontak a forgalomból, amelyek műszaki állapota nem felelt meg a biztonsági előírásoknak; ezek forgalmi engedélyét a hibák kijavításáig visszatartották.

Ittas és jogtalan vezetők

Az év első napján hajnalban Étfalvazoltánban a rendőrök megállítottak egy autót vezető 27 éves fiatalembert, akinél az alkoholszonda 0,43 mg/l szesztartalmat mutatott. Nem sokkal később Sepsiszentgyörgyön egy 36 éves férfit szűrtek ki, miután autója bizonytalanul közlekedett; esetében az alkoholszonda 0,93 mg/l-es értéket jelzett. Mindkét sofőrt kórházba kísérték vérvételre, és ittas járművezetés miatt büntetőeljárás indult.

Az évforduló éjszakáján Előpatak térségében egy 28 éves fiatalember vezetett, holott ez a joga fel volt függesztve, ellene jogosítvány nélküli vezetés miatt indult eljárás. Január 2-ről 3-ra virradó éjszaka Sepsiszentgyörgyön egy 40 éves férfit is hasonló vétségen értek. Ugyanezen az éjszakán éjfél után nem sokkal Uzonban a 11-es országúton igazoltattak egy 42 éves férfit, akiről kiderült, hogy vezetési jogát véglegesen megvonták, ráadásul az alkoholszonda 1,18 mg/l-es értéket mutatott. Az ügyben ittas járművezetés és jogosítvány nélküli vezetés miatt folyik kivizsgálás. Az esetek sora január 4-én is folytatódott: délelőtt fél 11 körül a rendőrök Kurtapatakon állítottak meg egy személygépkocsit. A 34 éves sofőr alkoholszintje 0,46 mg/l volt, ezért kórházba vitték vérvételre és büntetőeljárás indult ellene.

Balesetek az év első napjaiban

Január 1-jén reggel baleset történt a 13E országúton, Réty határában. A vizsgálatok szerint egy személygépkocsi nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt, kisodródott és egy közlekedési táblának ütközött. A 26 éves sofőr megsérült, az alkoholszonda 0,46 mg/l-es értéket mutatott. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés és ittas járművezetés miatt indult eljárás. Január 2-án délelőtt fél 11 körül Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. és a Grigore Bălan út kereszteződésében két, azonos irányba haladó autó ütközött össze, feltehetően a követési távolság be nem tartása miatt. Egy 49 éves férfi megsérült.

Január 3-án délután Kézdivásárhelyen három személygépkocsi ütközött, szintén a követési távolság be nem tartása miatt. A balesetben két vezető, egy 81 és egy 73 éves férfi sérült meg. Az alkoholszondás ellenőrzések minden esetben negatívak voltak.

Január 4-én a rendőrséget arról értesítették, hogy a sürgősségi osztályon jelentkezett egy férfi, aki közlekedési balesetben megsérült. A vizsgálatok szerint a 44 éves férfi Oltszemen a Malom utcában elektromos rollerrel közlekedett, amikor a havas-jeges útfelület miatt elesett és térdsérülést szenvedett. (sz.)