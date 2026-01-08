A Ferencváros labdarúgócsapatától érkező magyar válogatott támadó szerződtetését kedden a görög klub közölte Facebook-oldalán. A bejegyzésben Varga Barnabás új együttese mezében látható, alatta pedig magyarul annyit írtak, hogy Isten hozott!

Az érintett felek egyelőre nem hozták nyilvánosságra az ügylet anyagi részleteit, a korábbi sajtóhírek arról szóltak, hogy a 31 éves csatárért 4,5 millió eurót fizet a görög egyesület. Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója később elárulta, az AEK Athén „valamivel többet” folyósított.

„Nagyon boldog vagyok és izgatott. Szeretném megköszönni az elnöknek és a csapatnak. Az első pillanattól kezdve mindenki kedvesen fogadott. A legjobbamat akarom nyújtani, sok gólt szerezni az AEK-mezben, és remélem, hogy a szezon végére megnyerünk egy vagy több címet” – idézte az athéni egyesület közleménye a magyar labdarúgót, aki 2029 nyaráig kötelezte el magát.

A 28-szoros válogatott Varga Barnabás a 2022–2023. és a 2023–2024. évi idényben az NB I gólkirálya volt 26, illetve 20 találattal, a jelenlegi szezonban pedig 18 találkozón elért tíz góljával holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. Az Európa-liga mostani kiírásának első hat fordulójában négyszer talált az ellenfelek kapujába, illetve a nemzeti együttesben eddig 13 gólja van.

„Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos játékost. Másrészt viszont meg kell jegyezni, amikor eldöntöttük, hogy komoly összegért leigazoljuk, nem sokan gondolták, hogy ilyen jó együttműködés kezdete lesz ez. De így lett, az elmúlt két és fél évben közösen nagy sikereket értünk el. Ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért és ekkora haszonnal értékesítenek” – fogalmazott Hajnal Tamás, aki szerint ez az átigazolás óriási jelentőségű a Ferencváros és a magyar futball nemzetközi megítélése szempontjából.

A 13-szoros görög bajnok AEK Athén – amelynek kispadján a Videoton FC alakulatát 2017 és 2019 között irányító szerb Marko Nikolić ül – 15 fordulót követően éllovas a bajnokságban, decemberben pedig bejutott a Konferencia Liga nyolcaddöntőjébe.