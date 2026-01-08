A Háromszéki Ágyúsok sima vereséggel kezdték az új évet, ugyanis tegnap 6–0-ra kikaptak a remek támadójátékkal előrukkoló Brassói Corona vendégeként a bajnokság felsőházában. A narancs-kék mezesek legközelebb január 13-án, kedden 18.30-tól a Csíkszeredai Sportklub ellen játszanak a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.
Az első harmadban a Brassó akarata érvényesült, amely két alkalommal is létszámfölényben rohamozhatott, azonban a székelyföldi csapat szervezett védekezésének és László Arnold kiváló kapusteljesítményének köszönhetően a 16. percig állta a sarat. Ekkor vezetést szereztek a házigazdák, Farkas Tamás próbálkozását védte a vendégek hálóőre, a kipattanót pedig Albert Zagidullin értékesítette (1–0). A szünet előtt a háromszéki gárda emberelőnyben egyenlíthetett volna, ellenben nem élt a kínálkozó lehetőséggel.
A második játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, miközben a narancs-kék mezesek helyzetkihasználása hagyott némi kívánnivalót maga után, addig a 26. percben a barcasági együttes növelte előnyét, ezúttal Radim Valchař továbbította a korongot a ketrecbe (2–0). Kertész Zoltán tanítványai a folytatásban ismét fórban támadhattak, viszont Tőke Zoltán hárította a lövéseiket, ezáltal nem sikerült szépíteniük.
Az utolsó felvonásban a Corona magasabb fokozatba kapcsolt, a 46. percben Andrei Filip is feliratkozott a gólszerzők közé (3–0). Nem sokkal később az Erste Ligában éllovas alakulat rövid idő alatt két újabb találatot jegyzett, előbb Molnár Zsombor, majd Nicholas Wong is megzörgette a hálót (5–0). Matthew Myers legénysége a hajrában sem lassított, az 59. percben Nicholas Wong emberhátrányban beállította a végeredményt (6–0), így a pontvadászat felsőházában már csak az előző idény ezüstérmese veretlen.
Eredmény, román bajnokság, rájátszás: Brassói Corona–Háromszéki Ágyúsok 6–0 (gólszerzők: Albert Zagidullin 16., Radim Valchař 26., Andrei Filip 46., Molnár Zsombor 52., Nicholas Wong 53., 59.).
A felsőházban még 12 találkozó vár a háromszéki csapatra, azonban a narancs-kék mezesek hazai környezetben már csak hatszor lépnek jégre. Január 13-án és 30-án a Csíkszeredai Sportklub érkezik Kézdivásárhelyre, január 20-án és február 27-én az előző idényben ezüstérmes Brassói Corona látogat a Deme László Műjégpályára, míg február 20-án és 21-én a címvédő Gyergyói Hoki Klub ellen bizonyíthat Kertész Zoltán alakulata.
