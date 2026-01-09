Színház TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma, valamint 10-én, szombaton, 11-én, vasárnap és 13-án, kedden 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) a Kommuna – székely öko-románc című darabot játssza. Írta és rendezte: Radu Afrim. Korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc egy szünettel.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház januári előadásai: 10-én, szombaton és 27-én, kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Meditáció a szépségről, rendező-koreográfus: Gemza Péter (időtartam: 60 perc, szünet nélkül); 17-én, szombaton és 30-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Dirty Dancing, rendező-koreog­ráfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

A SZÉKELY GÓBÉK Telik az üdő című humoros előadásukat január 10-én, szombaton és 11-én, vasárnap 19 órától játsszák Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek még előadás előtt kaphatók. Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Tortoma Önképzőkör

Január 13-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében az évnyitó találkozó keretében Fenntarthatóság, innováció és jog – A zöld gondolkodástól a mesterséges intelligenciáig címmel a középajtai Simon Lavinia Regina jogász, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának hallgatója tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Kovásznai ajánló

Ebben az évben is gazdag kulturális programra lehet számítani Kovásznán. Január 8-án megkezdődött a jegyértékesítés a városi művelődési házban, jegyek elővételben hétköznapokon 9–15, pénteken 9–13 óráig, a fennmaradó helyekre az események előtt fél órával a helyszínen vásárolhatók.

A Kovásznai Művelődési Központban január 16-án, pénteken 19 órától a Szente Vajk által rendezett Legénybúcsú című filmet vetítik. A jegy ára 25 lej, helyfoglalás az érkezés sorrendjében. * Január 25-én, vasárnap 19 órától Telik az üdő – a csíkszentgyörgyi Székely Góbék előadása. Jegyár: 40 lej. * Január 29-én, csütörtökön 19 órától Matei Vișniec: Kenyérrel a zsebben – az előadás létrehozói Fogarasi Alpár és Kardos Marci, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészei. Érvényesek a megvásárolt színházbérletek, a jegy szabad eladásban 30 lejbe kerül. * Január 31-én, szombaton 19 órától A boldogság titka – a kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása. Érvényesek a megvásárolt színházbérletek, a jegy ára szabad eladásban 30 lej. * Február 24-én, kedden 19 órától Bolond a világ – a Hahota Színtársulat zenés kabaré-előadása. Jegyár: 75 lej.

Megemlékezés

Az Erdélyi Vitézi Rend január 12-én, hétfőn 16 órakor a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében rövid megemlékezést tart a doni tragédia 83. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. Minden rendtársat és érdeklődőt szeretettel várnak.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 17.20-tól és kedden 9.30-tól, az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától: Lapszemle. Kulturális ajánló – kapcsolaTTartó: Incze Máté. Versértelmezés: Sors, nyiss nekem tért. Zenés-táncos összeállítás. Világháló: brassaimagyaradas.ro, facebook.com/brassaitv.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 16.45-től Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 18.30-tól Szerethető (magyar fel­iratos), 18.45-től Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.30-tól Legénybúcsú (magyar vígjáték), 21 órától Greenland: Az új menedék (román feliratos); szombaton: 11 órától SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 11.15-től Bernard: Mars-küldetés (románul beszélő), 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos) és Anakonda (román feliratos), 17.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 19 órától Legénybúcsú (magyar vígjáték), 21 órától Greenland: Az új menedék (magyarul beszélő) és The Housemaid – A téboly otthona (román feliratos); vasárnap: 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 11.15-től SpongyaBob: Kalózkaland (románul beszélő), 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő) és Legénybúcsú (magyar vígjáték), 17.30-tól Father, Mother, Sister, Brother (román feliratos), 19 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 19.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos), 21.15-től Ősi ösztön (román feliratos).

KOVÁSZNA. A művelődési házban ma 19 órától a Szenvedélyes nők című magyar romantikus vígjátékot vetítik Herendi Gábor rendezésében. A jegy ára 20 lej. Jegyvásárlás a Kovásznai Városi Művelődési Ház jegypénztárában vagy a vetítés előtt fél órával a helyszínen. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Központban január 11-én, vasárnap 19 órától Herendi Gábor Szenvedélyes nők című fimvígjátékát vetítik. Jegyár: 25 lej, jegyek az in-time oldalon kaphatók.

Hitvilág

SZÜLŐK ISKOLÁJA. A Szülők iskolája programban ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián előadást tart Bajcsi Tibor, a Hit és fény közösség országos vezetőtanácsának tagja Éberség a gyermeknevelésben címmel. Mindenkit szeretettel hívnak és

várnak.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épületében.

MEGEMLÉKEZŐ SZENTMISE. Január 10-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban a 18 órai szentmisén Virág Imola, a Százlábú Néptáncegyüttes egyik alapítója és oktatója, a Háromszék Táncszínház néhai tagja lelki üdvösségéért imádkoznak közösen halálának első évfordu­lóján.

Kedvezmény

A Tega Rt. január 12-től, hétfőtől várja azokat, akik kedvezményesen szeretnék az idei hulladékelszállítási díjat kifizetni. Akik egész évre fizetnek, 10 százalékos, akik pedig fél évre, 5 százalékos kedvezményben részesülnek. A kedvezmény jogi személyekre is érvényes. A hulladékelszállítás havi díja személyenként 24,5 lej Sepsiszentgyörgyön; a többi településen, ahol a Tega nem szállít el lebomló hulladékot, a szolgáltatás 15 lejbe kerül. Fizetni személyesen a díjbeszedőknél, valamint a Tega Sepsiszentgyörgy, Ág utca 1. szám alatti székházában lehet. Emellett a számla online is igényelhető a tega.ro oldalon, az igényléstől számítva legfeljebb két munkanapon belül kiállítják. Az online felületen a fizetés is lebonyolítható, akinek még nincs fiókja, egy korábbi Tega-számla adatainak segítségével regisztrálhat.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja (0267 313 942) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen a héten a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.