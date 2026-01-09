Elhalálozás
Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, apatárs,
keresztapa, jó barát,
szomszéd, munkatárs,
a kolozsvári
születésű sepsiszentgyörgyi
ELEKES JÓZSEF
életének 73. évében 2026. január 7-én türelemmel
viselt, hosszú betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Drága halottunk földi
maradványait január 9-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben református szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
1120731
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
SIMON ÉVA
(szül. SALAMON)
életének 82. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2026.
január 10-én, szombaton
13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
4336053
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk NAGY MÁRTÁRA
halálának első évfordulóján.
A gyászoló család
1120733
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az alsótorjai
id. CSÁKI ANTALRA
halálának 8. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4336049
Csak álmodnak kicsit, erőt gyűjtenek, / Hogy fenn is
elviseljék azt a hiányérzetet, /
Amit lent éreznek azok, akik még maradtak, / Hogy drága emléküknek gyertyát gyújtsanak. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szacsvai RÁDULY GIZELLÁRA
(szül. SZILVÁSI)
halálának 22. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4336058
„A szél viszi nevedet, / mikor a temető csendjébe lépünk, / s gyertyafényben megremeg a múlt, / mint Isten tenyerén pihenő lélek.” Végtelen szeretettel és örökké szívünkbe zárva gondolunk ma is, 11 év távlatából a drága jó édesapára, apósra, rokonra, a barátosi szülétésű
STEFÁN ELEMÉRRE. Drága emléke örökké bennünk él. Nyugalma legyen csendes.
Szerettei
1120730
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és drága jó édesanyára,
FELCSER ILONÁRA
(szül. ILLYÉS)
halálának kilencedik évfordulóján. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Özvegye, János, fiai,
Barni és Zsolt
4336000
Kegyelettel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, AMBRUS JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján, valamint TANKÓ ERZSÉBETRE halálának 31. évében.
Szeretteik
4336047
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben megmarad. Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az árkosi id. DEZSŐ JÓZSEFRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336055
Mély fájdalommal és szeretettel emlékezünk MÁLNÁSI MÁRIA-MAGDOLNÁRA
halálának 10. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A megemlékező szentmise 2026. január 11-én 10 órától lesz a málnásfürdői római katolikus templomban.
Szerettei
1120734
