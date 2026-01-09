Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2026. január 9., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, apatárs, 
keresztapa, jó barát, 
szomszéd, munkatárs, 
a kolozsvári 
születésű sepsiszentgyörgyi
ELEKES JÓZSEF
életének 73. évében 2026. január 7-én türelemmel 
viselt, hosszú betegség után visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Drága halottunk földi 
maradványait január 9-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben református szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
1120731

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
SIMON ÉVA
(szül. SALAMON)
életének 82. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2026. 
január 10-én, szombaton 
13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, 
pihenése csendes.
A gyászoló család
4336053

 

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk NAGY MÁRTÁRA 
halálának első évfordulóján.
A gyászoló család
1120733

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az alsótorjai 
id. CSÁKI ANTALRA 
halálának 8. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4336049

Csak álmodnak kicsit, erőt gyűjtenek, / Hogy fenn is 
elviseljék azt a hiányérzetet, /
Amit lent éreznek azok, akik még maradtak, / Hogy drága emléküknek gyertyát gyújtsanak. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szacsvai RÁDULY GIZELLÁRA 
(szül. SZILVÁSI) 
halálának 22. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4336058

„A szél viszi nevedet, / mikor a temető csendjébe lépünk, / s gyertyafényben megremeg a múlt, / mint Isten tenyerén pihenő lélek.” Végtelen szeretettel és örökké szívünkbe zárva gondolunk ma is, 11 év távlatából a drága jó édesapára, apósra, rokonra, a barátosi szülétésű 
STEFÁN ELEMÉRRE. Drága emléke örökké bennünk él. Nyugalma legyen csendes.
Szerettei
1120730

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és drága jó édesanyára, 
FELCSER ILONÁRA 
(szül. ILLYÉS) 
halálának kilencedik évfordulóján. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Özvegye, János, fiai, 
Barni és Zsolt
4336000

Kegyelettel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, AMBRUS JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján, valamint TANKÓ ERZSÉBETRE halálának 31. évében.
Szeretteik
4336047

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben megmarad. Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az árkosi id. DEZSŐ JÓZSEFRE halálának harmadik év­fordulóján. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336055

Mély fájdalommal és szeretettel emlékezünk MÁLNÁSI MÁRIA-MAGDOLNÁRA 
halálának 10. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 
A megemlékező szentmise 2026. január 11-én 10 órától lesz a málnásfürdői római katolikus templomban.
Szerettei
1120734

Hozzászólások
2026-01-09: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma, valamint 10-én, szombaton, 11-én, vasárnap és 13-án, kedden 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) a Kommuna – székely öko-románc című darabot játssza. Írta és rendezte: Radu Afrim. Korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc egy szünettel.
