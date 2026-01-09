Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva

tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, apatárs,

keresztapa, jó barát,

szomszéd, munkatárs,

a kolozsvári

születésű sepsiszentgyörgyi

ELEKES JÓZSEF

életének 73. évében 2026. január 7-én türelemmel

viselt, hosszú betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Drága halottunk földi

maradványait január 9-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben református szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

1120731

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

SIMON ÉVA

(szül. SALAMON)

életének 82. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat 2026.

január 10-én, szombaton

13 órakor helyezzük örök

nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

4336053

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk NAGY MÁRTÁRA

halálának első évfordulóján.

A gyászoló család

1120733

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az alsótorjai

id. CSÁKI ANTALRA

halálának 8. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4336049

Csak álmodnak kicsit, erőt gyűjtenek, / Hogy fenn is

elviseljék azt a hiányérzetet, /

Amit lent éreznek azok, akik még maradtak, / Hogy drága emléküknek gyertyát gyújtsanak. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szacsvai RÁDULY GIZELLÁRA

(szül. SZILVÁSI)

halálának 22. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4336058

„A szél viszi nevedet, / mikor a temető csendjébe lépünk, / s gyertyafényben megremeg a múlt, / mint Isten tenyerén pihenő lélek.” Végtelen szeretettel és örökké szívünkbe zárva gondolunk ma is, 11 év távlatából a drága jó édesapára, apósra, rokonra, a barátosi szülétésű

STEFÁN ELEMÉRRE. Drága emléke örökké bennünk él. Nyugalma legyen csendes.

Szerettei

1120730

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és drága jó édesanyára,

FELCSER ILONÁRA

(szül. ILLYÉS)

halálának kilencedik évfordulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Özvegye, János, fiai,

Barni és Zsolt

4336000

Kegyelettel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, AMBRUS JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján, valamint TANKÓ ERZSÉBETRE halálának 31. évében.

Szeretteik

4336047

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben megmarad. Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az árkosi id. DEZSŐ JÓZSEFRE halálának harmadik év­fordulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

4336055

Mély fájdalommal és szeretettel emlékezünk MÁLNÁSI MÁRIA-MAGDOLNÁRA

halálának 10. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A megemlékező szentmise 2026. január 11-én 10 órától lesz a málnásfürdői római katolikus templomban.

Szerettei

1120734