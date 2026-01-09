A hétvégi hazai rangadó után újabb derbi előtt áll a bajnoki címvédő Sepsi-SIC: a sepsiszentgyörgyi lányok ma 18 órától a Bukaresti Rapid otthonában lépnek pályára a női kosárlabda Nemzeti Liga 13. fordulójának nyitómérkőzésén. Az igazi csemegének ígérkező összecsapást a TVR Sport élőben közvetíti, a találkozón pedig Vlad Cotrobaș, Șerban Rașoga és Mircea Căluță fújja a sípot.

Hat nap leforgása alatt a második rangadójára készül a nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC, amely vasárnap hazai pályán győzte le a listavezető Aradi FCC együttesét, ma pedig a trónkövetelők közé tartozó Bukaresti Rapid otthonában lép pályára a női kosárlabda Nemzeti Liga alapszakaszának soros fordulójában. Az esti találkozó a két csapat huszonnyolcadik egymás elleni mérkőzése lesz, eddig kizárólag a Sepsi-SIC ünnepelhetett győzelmet.

A felek legutóbb október végén csaptak össze, akkor a zöld-fehérek 78–64-re múlták felül a Sepsiszentgyörgyre látogató fővárosi gárdát, viszont azóta némileg átalakult mindkét keret. Alakulatunk búcsút intett a kanadai Emily Potternek, továbbá megsérült a szenegáli születésű Mathilde Diop, aki a hétvégi fordulóban már nem ült a kispadunkon; ugyanakkor a háromszékiek vasárnap bejelentették a tengerentúlról érkező, 23 éves Reagan Bass szerződtetését. A túloldalon a Rapid komolyabb érvágást szenvedett, hiszen két meghatározó játékosa, az amerikai Stephanie Kostowicz és a szlovák Miroslava Mistinova is elhagyta a klubot.

Mindkét együttes győzelemmel hangolt az esti összecsapásra: Zoran Mikeš tanítványai hazai környezetben 89–77-re nyertek az Arad ellen, míg Emilian Alexandru Olteanu csapata 128–32-re diadalmaskodott a Temesvári Poli otthonában. A nyolc győzelemnél és egy vereségnél járó, 17 pontos szentgyörgyiek a tabella negyedik helyéről, míg a nyolc sikerrel és két fiaskóval rendelkező, 18 pontos bukarestiek a másodikról várják a mai párharcot.

A 13. forduló programja: ma Rapid–Sepsi-SIC (18 óra, TVR Sport), szombaton Kolozsvári U–Temesvári Poli (14 óra), Agronómia Bukarest–Bukaresti Sportul Studențesc (16 óra), hétfőn Aradi FCC– Târgoviște (18 óra, TVR Sport), a Brassói CSU szabadnapos.

A rangsor állása: 1. Arad (9 győzelem/2 vereség) 20 pont, 2. Rapid (8/2) 18, 3. Kolozsvár (7/4) 18, 4. Sepsi-SIC (8/1) 17, 5. Târgoviște (6/2) 14, 6. Sportul Studențesc (3/8) 14, 7. Agronómia (3/4) 13, 8. Temesvár (1/9) 11, 9. Brassó (0/10) 10.