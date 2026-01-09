A SuperLigában a tizennegyedik helyen telelő FK Csíkszereda az élvonalban maradás reményében átalakítja játékoskeretét. A Törökországban felkészülő székelyföldi labdarúgócsapat a napokban egy argentin jobbhátvéd, egy svéd és egy brazil középpályás, illetve egy svájci középső védő érkezését jelentette be.

Másfél hetes pihenő után elkezdte a felkészülést a csíkszeredai együttes, amely szombat óta Törökországban hangol a SuperLiga folytatására. A 22. fordulóban Ilyés Róbert legénysége január 18-án, vasárnap 15.30-tól hazai környezetben a táblázat harmadik helyén lévő FC Botoșani ellen lép pályára. A piros-fekete mezesek az edzőtáborban már lejátszották első barátságos mérkőzésüket, szerdán a magyar élvonalban szereplő Nyíregyháza Spartacus FC volt az ellenfelük, a találkozó pedig gól nélküli döntetlennel zárult. A székelyföldi gárda szombaton a lengyel Arka Gdynia, míg hétfőn az azeri FK Zira alakulatával gyakorol, aztán kedden utazik haza.

Sajtóhírek szerint a Hargita megyei együttestől távozik Peter Gál-Andrezly, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Szabó Bálint és Ferenczi János. Az élvonalban maradásért küzdő klub a napokban négy légiós szerződtetését hozta nyilvánosságra: csatlakozott a kerethez az argentin Mariano Bettini, a svéd Wilhelm Loeper, a brazil Gustavo dos Santos Cabral és a svájci Arian Kabashi.

Mariano Bettini a Boca Juniors utánpótlásában nevelkedett, a jobbhátvéd a felnőtt mezőnyben eddig kizárólag szülőhazája másodosztályában szerepelt, a CA Atlanta, a Tristan Suarez, a CA Alvarado és a CA Güemes színeiben. A 29 éves labdarúgó 129 bajnoki találkozón egy gólt és négy asszisztot jegyzett, illetve három kupamérkőzésen is pályára lépett.

Wilhelm Loeper eddig csak Svédországban játszott, az elmúlt négy évben a Helsingborgs mezét öltötte magára, 140 összecsapáson 27 találat és 20 gólpassz fűződik nevéhez. Ifjúsági futballistaként a Djurgården korosztályos csapataiban szerzett tapasztalatot, majd megfordult még az Arameisk-Syrianska és az AFC Eskilstuna együttesében is. A 27 éves középpályás a svéd élvonalban 43 meccsen kétszer volt eredményes és egyszer az előkészítő szerepében jeleskedett.

Gustavo dos Santos Cabral pályafutása során először próbálja ki magát Európában. A Vila Nova FC akadémiáján nevelkedett, majd több brazil klubnál is megfordult, külföldön eddig egyetlen alkalommal szerepelt, a bahreini Al-Ahli Club játékosaként. A 24 éves középpályás a brazil harmadosztályban 28 találkozón három gólt és két asszisztot hozott össze.

Arian Kabasi legutóbb a bolgár élvonalban érdekelt Botev Vraca mezét viselte, a mostani idényben 18 bajnoki és két kupameccsen egy találatot és egy gólpasszt szerzett. A 29 éves középhátvéd korábban a svájci FC Sierre és FC Sion, valamint a finn FC Lahti és az Ekenäs IF alakulatában bizonyíthatott, 2024 júliusa és 2025 januárja között szüneteltette pályafutását.