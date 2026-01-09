Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

LabdarúgásNégy légióst igazolt az FK Csíkszereda

2026. január 9., péntek, Sport

A SuperLigában a tizennegyedik helyen telelő FK Csíkszereda az élvonalban maradás reményében átalakítja játékoskeretét. A Törökországban felkészülő székelyföldi labdarúgócsapat a napokban egy argentin jobbhátvéd, egy svéd és egy brazil középpályás, illetve egy svájci középső védő érkezését jelentette be.

  • Gustavo dos Santos Cabral már bemutatkozott a Nyíregyháza elleni edzőmérkőzésen. Fotó: Facebook / FK Csíkszereda
    Gustavo dos Santos Cabral már bemutatkozott a Nyíregyháza elleni edzőmérkőzésen. Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

Másfél hetes pihenő után elkezdte a felkészülést a csíkszeredai együttes, amely szombat óta Törökországban hangol a SuperLiga folytatására. A 22. fordulóban Ilyés Róbert legénysége január 18-án, vasárnap 15.30-tól hazai környezetben a táblázat harmadik helyén lévő FC Botoșani ellen lép pályára. A piros-fekete mezesek az edzőtáborban már lejátszották első barátságos mérkőzésüket, szerdán a magyar élvonalban szereplő Nyíregyháza Spartacus FC volt az ellenfelük, a találkozó pedig gól nélküli döntetlennel zárult. A székelyföldi gárda szombaton a lengyel Arka Gdynia, míg hétfőn az azeri FK Zira alakulatával gyakorol, aztán kedden utazik haza.

Sajtóhírek szerint a Hargita megyei együttestől távozik Peter Gál-Andrezly, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Szabó Bálint és Ferenczi János. Az élvonalban maradásért küzdő klub a napokban négy légiós szerződtetését hozta nyilvánosságra: csatlakozott a kerethez az argentin Mariano Bettini, a svéd Wilhelm Loeper, a brazil Gustavo dos Santos Cabral és a svájci Arian Kabashi.

Mariano Bettini a Boca Juniors utánpótlásában nevelkedett, a jobbhátvéd a felnőtt mezőnyben eddig kizárólag szülőhazája másodosztályában szerepelt, a CA Atlanta, a Tristan Suarez, a CA Alvarado és a CA Güemes színeiben. A 29 éves labdarúgó 129 bajnoki találkozón egy gólt és négy asszisztot jegyzett, illetve három kupamérkőzésen is pályára lépett.

Wilhelm Loeper eddig csak Svédországban játszott, az elmúlt négy évben a Helsingborgs mezét öltötte magára, 140 összecsapáson 27 találat és 20 gólpassz fűződik nevéhez. Ifjúsági futballistaként a Djurgården korosztályos csapataiban szerzett tapasztalatot, majd megfordult még az Arameisk-Syrianska és az AFC Eskilstuna együttesében is. A 27 éves középpályás a svéd élvonalban 43 meccsen kétszer volt eredményes és egyszer az előkészítő szerepében jeleskedett.

Gustavo dos Santos Cabral pályafutása során először próbálja ki magát Európában. A Vila Nova FC akadémiáján nevelkedett, majd több brazil klubnál is megfordult, külföldön eddig egyetlen alkalommal szerepelt, a bahreini Al-Ahli Club játékosaként. A 24 éves középpályás a brazil harmadosztályban 28 találkozón három gólt és két asszisztot hozott össze.

Arian Kabasi legutóbb a bolgár élvonalban érdekelt Botev Vraca mezét viselte, a mostani idényben 18 bajnoki és két kupameccsen egy találatot és egy gólpasszt szerzett. A 29 éves középhátvéd korábban a svájci FC Sierre és FC Sion, valamint a finn FC Lahti és az Ekenäs IF alakulatában bizonyíthatott, 2024 júliusa és 2025 januárja között szüneteltette pályafutását.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-09 08:00 Cikk megjelenítése: 144 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 797
szavazógép
2026-01-09: Sport - Tibodi Ferenc:

Bukaresti rangadó előtt áll a Sepsi-SIC (Női kosárlabda, Nemzeti Liga)

A hétvégi hazai rangadó után újabb derbi előtt áll a bajnoki címvédő Sepsi-SIC: a sepsiszentgyörgyi lányok ma 18 órától a Bukaresti Rapid otthonában lépnek pályára a női kosárlabda Nemzeti Liga 13. fordulójának nyitómérkőzésén. Az igazi csemegének ígérkező összecsapást a TVR Sport élőben közvetíti, a találkozón pedig Vlad Cotrobaș, Șerban Rașoga és Mircea Căluță fújja a sípot.
2026-01-09: Sport - :

Szombaton kezdődik a férfi Európa-bajnokság (Vízilabda)

Január 10. és 25. között Belgrád ad otthont a 37. férfi vízilabda-Európa-bajnokságnak. A Varga Zsolt szövetségi kapitány irányította magyar válogatott szombaton Franciaország, hétfőn Montenegró, szerdán pedig Málta ellen játszik a csoportkörben. A találkozókat az M4 Sport élőben közvetíti.
rel="noreferrer"