Január 10. és 25. között Belgrád ad otthont a 37. férfi vízilabda-Európa-bajnokságnak. A Varga Zsolt szövetségi kapitány irányította magyar válogatott szombaton Franciaország, hétfőn Montenegró, szerdán pedig Málta ellen játszik a csoportkörben. A találkozókat az M4 Sport élőben közvetíti.

A kontinensviadalon, amelyet a Belgrád Arénában rendeznek, Európa 16 legjobb együttese vesz részt. A küzdelmek szombaton rajtolnak a Balkán legnagyobb fedett sportlétesítményében, amely a torna idejére látványos vízilabda-arénává alakul.

Belgrád már korábban is bizonyította, hogy világszínvonalú vízilabda-központ, hiszen 2006-ban és 2016-ban is Szerbia fővárosa volt az Európa-bajnokság házigazdája. A tíz évvel ezelőtti döntőben, amelyen Szerbia 10–8-ra nyert Montenegró ellen az Aréna látogatottsági világrekordot állított fel 18 473 nézővel.

Az idei kontinensviadalon a házigazda Szerbia mellett Magyarország, Spanyolország, Horvátország, Hollandia, Szlovákia, Grúzia, Olaszország, Görögország, Montenegró, Románia, Franciaország, Szlovénia, Törökország, Málta és Izrael méri össze tudását a medencében.

A torna új lebonyolítási rendszere egy csoportkörrel kezdődik, a résztvevők négy, egyenként négycsapatos kvartettben szerepelnek. Minden csoportban két olyan alakulat kapott helyet, amely 2024-ben a legjobb nyolc között végzett, valamint két olyan válogatott, amely a selejtezőtornákon jutott ki. Minden együttes megmérkőzik a csoportjában szereplő ellenfe­lekkel.

Az első csoportkör után az első három helyezett a következő szakaszba jut, ahol két új, hatcsapatos csoport alakul ki – az E-csoport (az A- és C-csoport) és az F-csoport (a B- és D-csoport). Az első szakaszban szerzett pontokat megőrzik, és minden gárda további három mérkőzést játszik az új riválisokkal, majd ezt követi az egyenes kieséses szakasz.

Az E- és az F-csoportban az első és a második az elődöntőben folytatja, míg a többiek az 5–12. helyekért küzdenek. Az első szakaszban kieső alakulatok a 13–16. pozíciókért játszanak.

A férfi Európa-bajnokság csoportbeosztása: * A-csoport: Málta, Franciaország, Montenegró, Magyarország * B-csoport: Szlovénia, Görögország, Horvátország, Grúzia * C-csoport: Hollandia, Izrael, Szerbia, Spanyolország * D-csoport: Törökország, Románia, Olaszország, Szlovákia.

A magyar csapat mérkőzései a csoportkörben: Franciaország–Magyarország (szombat, 16.15 óra), Magyarország–Montenegró (hétfő, 16.15 óra), Málta–Magyarország (szerda, 13.30 óra).