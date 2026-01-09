HozzÃ¡valÃ³k. A lapokhoz: 50 dkg liszt, 1 tojÃ¡s, 20 dkg margarin, 15 dkg cukor, 4 evÅ‘kanÃ¡l tejfÃ¶l, Â½ kiskanÃ¡l szÃ³dapor, nÃ©hÃ¡ny csepp ecet, csipetnyi sÃ³. A krÃ©mhez: 3 evÅ‘kanÃ¡l cukor, 1 csÃ©sze (2,5 dl) erÅ‘s feketekÃ¡vÃ©, 2â€“2,5 dl tej, 3 evÅ‘kanÃ¡l liszt, 15 dkg cukor, 2 evÅ‘kanÃ¡l kakaÃ³, 25 dkg margarin.
ElkÃ©szÃtÃ©se. A lisztet dagasztÃ³tÃ¡lba szitÃ¡ljuk, hozzÃ¡adjuk a cukrot Ã©s a sÃ³t, Ã¶sszekeverjÃ¼k, majd beleÃ¼tjÃ¼k a tojÃ¡st, beletesszÃ¼k a tejfÃ¶lt meg a margarint, illetve az ecettel felfuttatott szÃ³daport. Az egÃ©szet Ã¶sszegyÃºrjuk. Az Ãgy nyert sima, kÃ¶nnyen formÃ¡zhatÃ³ tÃ©sztÃ¡t nÃ©gy egyenlÅ‘ rÃ©szre osztjuk, egyenkÃ©nt tepsi mÃ©retÅ± tÃ©glalappÃ¡ nyÃºjtjuk, majd tepsi hÃ¡tÃ¡n 180 Celsius-fokra melegÃtett lerben 8â€“10 perc alatt megsÃ¼tjÃ¼k. A kÃ©sz lapokat felhasznÃ¡lÃ¡sig fÃ©lretesszÃ¼k.Â
A krÃ©mhez elÅ‘bb szÃ©p vilÃ¡gosra pergeljÃ¼k (karamellizÃ¡ljuk) a cukrot, beletÃ¶ltjÃ¼k az erÅ‘s feketekÃ¡vÃ©t, majd annyi tejet, hogy a folyadÃ©k Ã¶sszmennyisÃ©ge fÃ©lliternyi legyen. Addig kavargatjuk, mÃg a pergelt cukor teljesen feloldÃ³dik. Ezzel egy idÅ‘ben a lisztet Ã¶sszekeverjÃ¼k a kakaÃ³val Ã©s a cukorral, majd folyamatosan kevergetve hozzÃ¡tÃ¶ltjÃ¼k a tejeskÃ¡vÃ©s folyadÃ©kot. Az egÃ©szet folyamatosan kavargatva addig forraljuk, mÃg sÅ±rÅ± pÃ©pet nyerÃ¼nk. Ebbe a pÃ©pbe mÃ©g melegen belekeverjÃ¼k a margarint.Â
A mÃ¡r kihÅ±lt lapokbÃ³l az egyiket tÃ¡lcÃ¡ra fektetjÃ¼k, szÃ©tkenjÃ¼k rajta a krÃ©m egyharmadÃ¡t, befedjÃ¼k a mÃ¡sodik lappal, rÃ¡simÃtjuk a krÃ©m mÃ¡sodik harmadÃ¡t, rÃ¡tesszÃ¼k a harmadik lapot, ezt is bekrÃ©mezzÃ¼k, majd befedjÃ¼k a negyedik lappal. A tetejÃ©re tetszÃ©s szerint hideg glazÃºrt vagy olvasztott csokolÃ¡dÃ©t teszÃ¼nk.
SzeletelÃ©s elÅ‘tt 6â€“8 Ã³rÃ¡t hÅ±tÅ‘ben pihentetjÃ¼k. HosszÃºkÃ¡s szeletekre vÃ¡gva, sÃ¼temÃ©nyestÃ¡lon kÃnÃ¡ljuk â€“ kitÅ±nÅ‘ vendÃ©gvÃ¡rÃ³.
ElkÃ©szÃtÃ©si idÅ‘: 1,5 Ã³ra
MennyisÃ©g: 1 adag
Â
Megjelent a 100 csÃkszeredai recept â€“ 100 csÃkszeredai hÃ¡ziasszony cÃmÅ± kÃ¶tetben; Tortoma KiadÃ³. A kÃ¶tet megrendelhetÅ‘ a www.tortoma.ro oldalon, megvÃ¡sÃ¡rolhatÃ³ kÃ¶nyvesboltokban Ã©s a HÃ¡romszÃ©k lapÃ¡rudÃ¡iban.
Ã–nnek is fontos, hogy megbÃzhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃvesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃnhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃnÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Havi tÃ¡mogatÃ¡s (elÅ‘fizetÃ©s): a megadott Ã¶sszeget havonta automatikusan levonjuk a kÃ¡rtyÃ¡drÃ³l (minimum 5 RON/hÃ³). BÃ¡rmikor lemondhatÃ³, a kezelÃ©shez e-mailben kÃ¼ldÃ¼nk egy egyszer hasznÃ¡lhatÃ³ kezelÅ‘ linket.