ElkÃ©szÃ­tÃ©se. A lisztet dagasztÃ³tÃ¡lba szitÃ¡ljuk, hozzÃ¡adjuk a cukrot Ã©s a sÃ³t, Ã¶sszekeverjÃ¼k, majd beleÃ¼tjÃ¼k a tojÃ¡st, beletesszÃ¼k a tejfÃ¶lt meg a margarint, illetve az ecettel felfuttatott szÃ³daport. Az egÃ©szet Ã¶sszegyÃºrjuk. Az Ã­gy nyert sima, kÃ¶nnyen formÃ¡zhatÃ³ tÃ©sztÃ¡t nÃ©gy egyenlÅ‘ rÃ©szre osztjuk, egyenkÃ©nt tepsi mÃ©retÅ± tÃ©glalappÃ¡ nyÃºjtjuk, majd tepsi hÃ¡tÃ¡n 180 Celsius-fokra melegÃ­tett lerben 8â€“10 perc alatt megsÃ¼tjÃ¼k. A kÃ©sz lapokat felhasznÃ¡lÃ¡sig fÃ©lretesszÃ¼k.Â

A krÃ©mhez elÅ‘bb szÃ©p vilÃ¡gosra pergeljÃ¼k (karamellizÃ¡ljuk) a cukrot, beletÃ¶ltjÃ¼k az erÅ‘s feketekÃ¡vÃ©t, majd annyi tejet, hogy a folyadÃ©k Ã¶sszmennyisÃ©ge fÃ©lliternyi legyen. Addig kavargatjuk, mÃ­g a pergelt cukor teljesen feloldÃ³dik. Ezzel egy idÅ‘ben a lisztet Ã¶sszekeverjÃ¼k a kakaÃ³val Ã©s a cukorral, majd folyamatosan kevergetve hozzÃ¡tÃ¶ltjÃ¼k a tejeskÃ¡vÃ©s folyadÃ©kot. Az egÃ©szet folyamatosan kavargatva addig forraljuk, mÃ­g sÅ±rÅ± pÃ©pet nyerÃ¼nk. Ebbe a pÃ©pbe mÃ©g melegen belekeverjÃ¼k a margarint.Â

A mÃ¡r kihÅ±lt lapokbÃ³l az egyiket tÃ¡lcÃ¡ra fektetjÃ¼k, szÃ©tkenjÃ¼k rajta a krÃ©m egyharmadÃ¡t, befedjÃ¼k a mÃ¡sodik lappal, rÃ¡simÃ­tjuk a krÃ©m mÃ¡sodik harmadÃ¡t, rÃ¡tesszÃ¼k a harmadik lapot, ezt is bekrÃ©mezzÃ¼k, majd befedjÃ¼k a negyedik lappal. A tetejÃ©re tetszÃ©s szerint hideg glazÃºrt vagy olvasztott csokolÃ¡dÃ©t teszÃ¼nk.

SzeletelÃ©s elÅ‘tt 6â€“8 Ã³rÃ¡t hÅ±tÅ‘ben pihentetjÃ¼k. HosszÃºkÃ¡s szeletekre vÃ¡gva, sÃ¼temÃ©nyestÃ¡lon kÃ­nÃ¡ljuk â€“ kitÅ±nÅ‘ vendÃ©gvÃ¡rÃ³.

ElkÃ©szÃ­tÃ©si idÅ‘: 1,5 Ã³ra

MennyisÃ©g: 1 adag

Â

Megjelent a 100 csÃ­kszeredai recept â€“ 100 csÃ­kszeredai hÃ¡ziasszony cÃ­mÅ± kÃ¶tetben; Tortoma KiadÃ³. A kÃ¶tet megrendelhetÅ‘ a www.tortoma.ro oldalon, megvÃ¡sÃ¡rolhatÃ³ kÃ¶nyvesboltokban Ã©s a HÃ¡romszÃ©k lapÃ¡rudÃ¡iban.