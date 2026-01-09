Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. január 9., péntek, Szabadidő
  • Csütörtöki havazás. Albert Levente felvétele
    Csütörtöki havazás. Albert Levente felvétele
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-09 08:00 Cikk megjelenítése: 110 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 797
szavazógép
2026-01-09: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Kakaós szelet)

Hozzávalók. A lapokhoz: 50 dkg liszt, 1 tojás, 20 dkg margarin, 15 dkg cukor, 4 evőkanál tejföl, ½ kiskanál szódapor, néhány csepp ecet, csipetnyi só. A krémhez: 3 evőkanál cukor, 1 csésze (2,5 dl) erős feketekávé, 2–2,5 dl tej, 3 evőkanál liszt, 15 dkg cukor, 2 evőkanál kakaó, 25 dkg margarin.
2026-01-09: Jegyzet - László Zsuzsa:

Naptár szerint

Elkezdtünk egy új évet, lehet tervezgetni friss lendülettel, de akár el lehet kezdeni megszegni a szilveszterkor tett fogadalmakat. Én már rég nem fogadok meg semmit, eddig még soha nem sikerült betartani.
rel="noreferrer"