Gondokat okozott a havazÃ¡s

TÃ¶bb megyÃ©ben forgalomkorlÃ¡tozÃ¡sokat vezettek be egyes Ãºtszakaszokon a tegnapra lehullt nagy mennyisÃ©gÅ± hÃ³ miatt. A nem megfelelÅ‘ Ãºtviszonyok vagy hiÃ¡nyos infrastruktÃºra miatt tÃ¶bb telepÃ¼lÃ©sen iskolÃ¡kat is bezÃ¡rtak, ugyanakkor rengeteg hÃ¡ztartÃ¡sban szÃ¼netelt az Ã¡ramszolgÃ¡ltatÃ¡s.
A hazai megyÃ©k tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben napok Ã³ta tÃ©lies kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt zajlik a kÃ¶zlekedÃ©s, a helyzetet a tegnap reggel frissen lehullott hÃ³rÃ©teg tovÃ¡bb nehezÃtette. FÅ‘kÃ©nt a kÃ¶zÃ©p- Ã©s Ã©szak-erdÃ©lyi megyÃ©kben hullt nagy mennyisÃ©gÅ± hÃ³.
KrassÃ³-SzÃ¶rÃ©ny megyÃ©ben tÃ¶bb fÅ‘utat lezÃ¡rtak, mÃ¡s megyÃ©kben korlÃ¡tozzÃ¡k a nehÃ©zjÃ¡rmÅ±vek kÃ¶zlekedÃ©sÃ©t. Hargita megyÃ©ben a MaroshÃ©vÃz Ã©s BorszÃ©k kÃ¶zÃ¶tti Ãºtszakaszon megtiltottÃ¡k a 7,5 tonnÃ¡nÃ¡l nehezebb jÃ¡rmÅ±vek kÃ¶zlekedÃ©sÃ©t. HasonlÃ³ intÃ©zkedÃ©st hoztak SzilÃ¡gy megyÃ©ben a Meszes-hegysÃ©get Ã¡tszelÅ‘ orszÃ¡gÃºt egy szakaszÃ¡n is.
Bogdan Ivan energiaÃ¼gyi miniszter szerint a rendkÃvÃ¼l nehÃ©z idÅ‘jÃ¡rÃ¡si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek miatt tegnap tÃ¶bb mint 11 ezer hÃ¡ztartÃ¡sban szÃ¼netelt az Ã¡ramszolgÃ¡ltatÃ¡s FehÃ©r, MÃ¡ramaros, SziÂlÃ¡gy, Prahova Ã©s Kolozs megyÃ©ben, az Ãºjabb havazÃ¡sok Ã©s hÃ³viharok miatt pedig tovÃ¡bbi Ã¡ramkimaradÃ¡sok sem zÃ¡rhatÃ³k ki. A tÃ¡rcavezetÅ‘ az OrszÃ¡gos Energia-veszÃ©lyhelyzeti OperatÃv TÃ¶rzs Ã¼lÃ©se utÃ¡n nyilatkozott a sajtÃ³nak. TÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa szerint a hatÃ³sÃ¡gok az elmÃºlt idÅ‘szakban tÃ¶bb mint Ã¶tezer esetben avatkoztak be, a katasztrÃ³favÃ©delem 341 helyszÃnre vonult ki: Ã¡ramfejlesztÅ‘ket, hÃ³eltakarÃtÃ³ gÃ©peket, drÃ³nokat Ã©s speciÃ¡lis jÃ¡rmÅ±veket vetettek be, mivel sok helyszÃn nehezen megkÃ¶zelÃthetÅ‘.
Az oktatÃ¡si minisztÃ©rium tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa szerint tegnap mintegy 62 ezer Ã³vodÃ¡s Ã©s iskolÃ¡s tanÃtÃ¡sa szÃ¼netelt vagy online formÃ¡ban zajlott a kedvezÅ‘tlen idÅ‘jÃ¡rÃ¡si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek miatt. A leginkÃ¡bb Ã©rintett megye Hunyad volt, ahol kÃ¶zel 48 ezer gyermek nem mehetett Ã³vodÃ¡ba vagy iskolÃ¡ba.
OrszÃ¡gos szinten Ã¶sszesen 186 tanintÃ©zetben fÃ¼ggesztettÃ©k fel a tanÃtÃ¡st, vagy tÃ©rtek Ã¡t online oktatÃ¡sra. Hunyad megyÃ©ben tÃ¶bb mint szÃ¡z Ã³voda Ã©s iskola mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©t Ã©rintette a hÃ³helyzet, ahol a tanÃtÃ¡s egy rÃ©szÃ©t felfÃ¼ggesztettÃ©k, mÃ¡shol online vagy hibrid formÃ¡ban zajlott.
A tovÃ¡bbi Ã©rintett megyÃ©k: Vaslui, VÃ¢lcea, BotoÈ™ani, Suceava, Bihar, Prahova, Temes, IaÈ™i, BÃ¡kÃ³, SzatmÃ¡r, FehÃ©r, NeamÈ›, Dolj, Beszterce-NaszÃ³d, Gorj, Szeben, ArgeÈ™ Ã©s Kolozs.
A tanÃ¼gyminisztÃ©rium azt is kÃ¶zÃ¶lte, hogy ma BesztercÃ©n felfÃ¼ggesztik a jelenlÃ©ti oktatÃ¡st, szintÃ©n az idÅ‘jÃ¡rÃ¡si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek miatt. A tÃ¡rca hangsÃºlyozta: a helyi hatÃ³sÃ¡gok folyamatosan figyelik a helyzetet, az intÃ©zkedÃ©sek a tanulÃ³k Ã©s pedagÃ³gusok biztonsÃ¡gÃ¡t szolgÃ¡ljÃ¡k.
Ã–nnek is fontos, hogy megbÃzhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃvesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃnhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃnÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Havi tÃ¡mogatÃ¡s (elÅ‘fizetÃ©s): a megadott Ã¶sszeget havonta automatikusan levonjuk a kÃ¡rtyÃ¡drÃ³l (minimum 5 RON/hÃ³). BÃ¡rmikor lemondhatÃ³, a kezelÃ©shez e-mailben kÃ¼ldÃ¼nk egy egyszer hasznÃ¡lhatÃ³ kezelÅ‘ linket.