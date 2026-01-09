Gondokat okozott a havazÃ¡s

TÃ¶bb megyÃ©ben forgalomkorlÃ¡tozÃ¡sokat vezettek be egyes Ãºtszakaszokon a tegnapra lehullt nagy mennyisÃ©gÅ± hÃ³ miatt. A nem megfelelÅ‘ Ãºtviszonyok vagy hiÃ¡nyos infrastruktÃºra miatt tÃ¶bb telepÃ¼lÃ©sen iskolÃ¡kat is bezÃ¡rtak, ugyanakkor rengeteg hÃ¡ztartÃ¡sban szÃ¼netelt az Ã¡ramszolgÃ¡ltatÃ¡s.

A hazai megyÃ©k tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben napok Ã³ta tÃ©lies kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt zajlik a kÃ¶zlekedÃ©s, a helyzetet a tegnap reggel frissen lehullott hÃ³rÃ©teg tovÃ¡bb nehezÃ­tette. FÅ‘kÃ©nt a kÃ¶zÃ©p- Ã©s Ã©szak-erdÃ©lyi megyÃ©kben hullt nagy mennyisÃ©gÅ± hÃ³.

KrassÃ³-SzÃ¶rÃ©ny megyÃ©ben tÃ¶bb fÅ‘utat lezÃ¡rtak, mÃ¡s megyÃ©kben korlÃ¡tozzÃ¡k a nehÃ©zjÃ¡rmÅ±vek kÃ¶zlekedÃ©sÃ©t. Hargita megyÃ©ben a MaroshÃ©vÃ­z Ã©s BorszÃ©k kÃ¶zÃ¶tti Ãºtszakaszon megtiltottÃ¡k a 7,5 tonnÃ¡nÃ¡l nehezebb jÃ¡rmÅ±vek kÃ¶zlekedÃ©sÃ©t. HasonlÃ³ intÃ©zkedÃ©st hoztak SzilÃ¡gy megyÃ©ben a Meszes-hegysÃ©get Ã¡tszelÅ‘ orszÃ¡gÃºt egy szakaszÃ¡n is.

Bogdan Ivan energiaÃ¼gyi miniszter szerint a rendkÃ­vÃ¼l nehÃ©z idÅ‘jÃ¡rÃ¡si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek miatt tegnap tÃ¶bb mint 11 ezer hÃ¡ztartÃ¡sban szÃ¼netelt az Ã¡ramszolgÃ¡ltatÃ¡s FehÃ©r, MÃ¡ramaros, SziÂ­lÃ¡gy, Prahova Ã©s Kolozs megyÃ©ben, az Ãºjabb havazÃ¡sok Ã©s hÃ³viharok miatt pedig tovÃ¡bbi Ã¡ramkimaradÃ¡sok sem zÃ¡rhatÃ³k ki. A tÃ¡rcavezetÅ‘ az OrszÃ¡gos Energia-veszÃ©lyhelyzeti OperatÃ­v TÃ¶rzs Ã¼lÃ©se utÃ¡n nyilatkozott a sajtÃ³nak. TÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa szerint a hatÃ³sÃ¡gok az elmÃºlt idÅ‘szakban tÃ¶bb mint Ã¶tezer esetben avatkoztak be, a katasztrÃ³favÃ©delem 341 helyszÃ­nre vonult ki: Ã¡ramfejlesztÅ‘ket, hÃ³eltakarÃ­tÃ³ gÃ©peket, drÃ³nokat Ã©s speciÃ¡lis jÃ¡rmÅ±veket vetettek be, mivel sok helyszÃ­n nehezen megkÃ¶zelÃ­thetÅ‘.

Az oktatÃ¡si minisztÃ©rium tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa szerint tegnap mintegy 62 ezer Ã³vodÃ¡s Ã©s iskolÃ¡s tanÃ­tÃ¡sa szÃ¼netelt vagy online formÃ¡ban zajlott a kedvezÅ‘tlen idÅ‘jÃ¡rÃ¡si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek miatt. A leginkÃ¡bb Ã©rintett megye Hunyad volt, ahol kÃ¶zel 48 ezer gyermek nem mehetett Ã³vodÃ¡ba vagy iskolÃ¡ba.

OrszÃ¡gos szinten Ã¶sszesen 186 tanintÃ©zetben fÃ¼ggesztettÃ©k fel a tanÃ­tÃ¡st, vagy tÃ©rtek Ã¡t online oktatÃ¡sra. Hunyad megyÃ©ben tÃ¶bb mint szÃ¡z Ã³voda Ã©s iskola mÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©t Ã©rintette a hÃ³helyzet, ahol a tanÃ­tÃ¡s egy rÃ©szÃ©t felfÃ¼ggesztettÃ©k, mÃ¡shol online vagy hibrid formÃ¡ban zajlott.

A tovÃ¡bbi Ã©rintett megyÃ©k: Vaslui, VÃ¢lcea, BotoÈ™ani, Suceava, Bihar, Prahova, Temes, IaÈ™i, BÃ¡kÃ³, SzatmÃ¡r, FehÃ©r, NeamÈ›, Dolj, Beszterce-NaszÃ³d, Gorj, Szeben, ArgeÈ™ Ã©s Kolozs.

A tanÃ¼gyminisztÃ©rium azt is kÃ¶zÃ¶lte, hogy ma BesztercÃ©n felfÃ¼ggesztik a jelenlÃ©ti oktatÃ¡st, szintÃ©n az idÅ‘jÃ¡rÃ¡si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek miatt. A tÃ¡rca hangsÃºlyozta: a helyi hatÃ³sÃ¡gok folyamatosan figyelik a helyzetet, az intÃ©zkedÃ©sek a tanulÃ³k Ã©s pedagÃ³gusok biztonsÃ¡gÃ¡t szolgÃ¡ljÃ¡k.