Börtönbüntetésre ítélték a volt minisztert

A pitești-i ítélőtábla tegnap jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.
A romániai bíróságok portálja szerint az ítélőtábla helyt adott az ügyészség és a sértett hozzátartozói fellebbezésének, háromról négy év szabadságvesztésre súlyosbította a büntetést, és elrendelte annak börtönben történő végrehajtását. Az ítélet értelmében Chițoiut öt évre eltiltották a járművezetéstől, továbbá a bíróság fejenként 400 ezer lejre csökkentette a sértett két hozzátartozójának megítélt nem vagyoni kártérítést. A határozat jogerős. A vád szerint a volt miniszter 2019 decemberében a 7-es országúton, Zamfireşti térségében okozott halálos balesetet: a politikus autója ütközött egy 82 éves férfi járművével, aki a helyszínen életét vesztette, míg a mellette utazó nő súlyos sérülései következtében később elhunyt. Daniel Chițoiut 2020 januárjában helyezték vád alá gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt.
