Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Börtönbüntetésre ítélték a volt minisztert

2026. január 9., péntek, Belföld

A pitești-i ítélőtábla tegnap jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.

  • Daniel Chițoiu. Fotó: Agerpres
    Daniel Chițoiu. Fotó: Agerpres

A romániai bíróságok portálja szerint az ítélőtábla helyt adott az ügyészség és a sértett hozzátartozói fellebbezésének, háromról négy év szabadságvesztésre súlyosbította a büntetést, és elrendelte annak börtönben történő végrehajtását. Az ítélet értelmében Chițoiut öt évre eltiltották a járművezetéstől, továbbá a bíróság fejenként 400 ezer lejre csökkentette a sértett két hozzátartozójának megítélt nem vagyoni kártérítést. A határozat jogerős. A vád szerint a volt miniszter 2019 decemberében a 7-es országúton, Zamfireşti térségében okozott halálos balesetet: a politikus autója ütközött egy 82 éves férfi járművével, aki a helyszínen életét vesztette, míg a mellette utazó nő súlyos sérülései következtében később elhunyt. Daniel Chițoiut 2020 januárjában helyezték vád alá gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-09 08:00 Cikk megjelenítése: 192 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 797
szavazógép
2026-01-09: Belföld - :

Tájékoztatás az elnök repülőútjáról

Radu Miruță védelmi miniszter tegnap részletes magyarázatot adott a sajtónak arra, miért csak egynapos késéssel tudott hazatérni Nicușor Dan államfő a tettre készek koalíciójának párizsi találkozójáról, cáfolva az ügyben megjelent találgatásokat és félrevezető információkat. Azt is bejelentette, hogy a párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró volt, ami töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került Klaus Iohannis államfő mandátuma idején.
2026-01-09: Belföld - :

Fokozatosan vezetnék ki a gázárplafont

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter tegnapi sajtótájékoztatóján közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gáz­árplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.
rel="noreferrer"