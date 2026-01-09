Fokozatosan vezetnék ki a gázárplafont

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter tegnapi sajtótájékoztatóján közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gáz­árplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.

A miniszter azt is bejelentette, hogy az áramszolgáltatókkal és -elosztókkal együtt egy új mechanizmuson dolgoznak, amely révén a sérülékeny fogyasztóknak járó havi 50 lejes támogatást automatikusan levonnák a gázszámlából, megszüntetve a jelenlegi, bonyolult ügyintézéssel járó rendszert.

A tárcavezető szerint a jelenlegi előrejelzések alapján nem számítanak gázáremelkedésre a márciusi határidő lejárta után, mivel elegendő a belföldi termelés, és már most is vannak olyan ajánlatok, amelyek a jogszabályban rögzített maximális ár alatt mozognak. A miniszter ugyanakkor jelezte: készülnek egy B tervvel is arra az esetre, ha a piacot megzavaró események történnének. Ha március 31. után jelentősen drágulna a földgáz, nem egyik napról a másikra szüntetnék meg az árplafont, hanem fokozatosan vezetnék ki, hogy elkerüljék az áram esetében tapasztalt hirtelen számlaemelkedést.

Bogdan Ivan arról is beszélt, hogy az alacsony jövedelmű – például 2000 lejnél kevesebb havi bevétellel rendelkező – fogyasztóknak nem kellene többé igényléseket benyújtani, energiakártyát átvenni vagy online platformokon regisztrálni, a támogatás összege automatikusan megjelenne a számlájukon kedvezményként.