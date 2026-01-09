Új főügyészeket keresnek

Az igazságügyi minisztérium tegnap bejelentette, hogy elindította a legfőbb ügyész, valamint a korrupcióellenes ügyészség (DNA) és a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) vezető ügyészének kiválasztási eljárását.
Az ütemterv szerint február 9-ig lehet benyújtani a pályázatokat és a szükséges dokumentumokat, a formai feltételeknek megfelelő jelentkezők listáját pedig február 16-án teszik közzé. A kiválasztás következő szakaszában, február 23–26. között a jelöltek meghallgatáson vesznek részt az igazságügyi miniszter és egy bizottság előtt: itt ismertetik vezetői programjukat, felmérik vezetői és kommunikációs készségeiket, valamint azt is értékelik, hogy miként viszonyulnak a hivatás alapértékeihez és a megpályázott tisztség követelményeihez. A jelenlegi főügyész, valamint a DNA vezetőjének mandátuma márciusban, a DIICOT főügyészének mandátuma áprilisban jár le. Egyes források szerint az államfő a következő időszakban egyeztetéseket folytat nemcsak a legfőbb ügyészségek, hanem a titkosszolgálatok – az SRI és a SIE – vezetői posztjainak betöltéséről is.
