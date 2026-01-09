Lelőttek egy nőt, tüntetések Minneapolisban

Több ezren vonultak az utcára szerda este az amerikai Minneapolis városában, hogy megemlékezzenek arról a 37 éves nőről, akit napközben az amerikai idegenrendészet (Immigration and Customs Enforcement – ICE) egyik ügynöke fejbe lőtt. Renee Nicole Good a szövetségi hatóságok szerint szándékosan nekitámadt az ICE ügynökeinek, és megpróbálta őket halálra gázolni. Szemtanúk beszámolói és az esetről készült videók szerint azonban a nő csak menekülni próbált, amikor az egyik ügynök három lövést adott le az autójára. Korábban már több példa is volt arra, hogy az ICE valótlan állításokat tett, miután ügynökeik embereket öltek meg – írja összeállításában a telex.hu.

Trump a közösségi oldalán közölte, hogy „az autót vezető nő nagyon rendbontó volt, akadályozta a forgalmat, és ellenállt, majd erőszakosan, szándékosan és kegyetlenül elgázolta a rendőrt, aki úgy tűnik, önvédelemből lőtte le.” Szemtanúk beszámolói és az esetről készült mobiltelefonos felvételek azonban már egész más képet festenek a történtekről. Szemtanúk szerint a helyszínen egyáltalán nem volt feszült a helyzet a nő megölése előtt, csak pár nézelődő volt, akik kiabáltak az ICE ügynökeire, a nő pedig elhajtani készült a helyszínről, és nem elgázolni az ügynököket.

Csütörtökre több újabb tüntetést is szerveztek Minneapolisban, ahol a helyzetre tekintettel tanítási szünetet rendeltek el az összes iskolában. Helyi tisztviselők közben arra kérték a demonstrációra készülőket, hogy igyekezzenek békésen tüntetni, és ne adjanak okot a Trump-kormánynak arra, hogy újabb ügynököket vagy a Nemzeti Gárdát vezényeljék a városba, ahol 2020-ban zavargásokba torkolló tüntetések voltak George Floyd halála után.

Az illegális bevándorlók elfogását civil ruhákban vagy éppen automata fegyverekkel felfegyverkezve, gyakran katonainak látszó taktikai mellényekben és maszkban, mindenféle azonosító jelzés nélkül végrehajtó ICE-ügynököket számos kritika érte a Trump beiktatása óta alkalmazott keménykezű módszereik miatt – olvasható az összeállításban.