Magyarellenesség és hatósági elnézés Nagykárolyban

A sepsiszentgyörgyi székhelyű Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat közleménye szerint egy magyarul megszólaló kürtőskalácsárusra támadt rá a nagykárolyi karácsonyi vásárban egy férfi, aki gyalázkodó kijelentéseket ismételgetett, és többször leköpte az árust. „A cselekményről készült felvételek és tanúvallomások alapján egyértelmű, hogy az eset magyarellenes gyűlöletvezérelt motivációból történt, mégis mindössze néhány száz lejes bírságot szabtak ki, mivel az illetékes hatóságok a történteket a közrend megzavarásaként értékelték, nem pedig közösség elleni uszításként” – tudatja az RMDSZ jogvédelmi szolgálata, amely arról is beszámol, hogy két Szatmár megyei képviselő is felszólalt az eset kapcsán.

Nagy Szabolcs azt hangsúlyozta, hogy a támadás „porba tiporta egy ember méltóságát”, és rávilágított arra, hogy a szélsőséges politikai szereplők által terjesztett gyűlöletpropaganda közvetlenül hozzájárul az ilyen esetek elszaporodásához, Magyar Lóránd pedig rémálomnak nevezte a történteket, kiemelve, hogy Nagykároly eddig a békés együttélés egyik pozitív példája volt. Pataki Csaba Szatmár megyei tanácselnök állásfoglalása szerint az emberi méltóság és a közösségek közötti tisztelet alapvető érték, amelyet minden körülmények között meg kell őrizni. A történteket a nagykárolyi RMDSZ még azon melegében elítélte, Nagykároly polgármestere, Giurgiu-Kovács Mónika pedig közösségi oldalán kifejtette, hogy a várost multikulturalitás és békés együttélés jellemzi, ahol mindenki tiszteli a másikat. Nagykároly és a közigazgatásilag hozzá tartozó Szentjánosmajor lakossága közel 17 ezer fő, ebből közel 9 ezer (52,1 százalék) vallotta magát magyarnak a 2021-es népszámláláson.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat álláspontja szerint a karácsonyi vásáron történtek ismét rámutatnak arra, hogy a gyűlölet-bűncselekmények felismerése és megfelelő jogi minősítése továbbra is hiányos, a kiszabott szankciók pedig nem rendelkeznek elrettentő erővel s az állam sem veszi komolyan az etnikai uszítást és erőszakot, tekintve a bírság lényegében szimbolikus voltát. A magyar közösség tagjai továbbra is kiszolgáltatottak a nyilvános térben megjelenő xenofób megnyilvánulásoknak, ezért elengedhetetlen a hatóságok következetesebb fellépése, a jogi keretek pontos alkalmazása és a közösségek biztonságát szolgáló intézkedések megerősítése – olvasható a közleményben, amely azzal zárul, hogy a békés együttélés alapja a kölcsönös tisztelet, valamint a közösségi identitás és jelképek megbecsülése.