A múlt év /2./

Tavaly, miután szerencsésen véget értek az elnökválasztási kalandok és választásunkkal kineveztük Nicușor Dant elnöknek, ő kinevezte Ilie Bolojant miniszterelnöknek, aki szalonképesebbnek tűnő pártjainkkal együtt, némi huzavona után, kormányt alakított. Bolojan miniszterelnökként köpött, lépett és nagy elánnal belecsapott a lecsóba, mert szemüveg nélkül is látta, amit mindenki tudott, hogy az államkassza olyan üres, mint sok politikus feje.

Bolojan a helyzet és az államkassza állapotának javítása, az azon levő lyukak befoltozása tekintetében ígéretekben nem szűkölködött. Azt mondta, hogy csökkenti az államapparátusban dolgozók számát, és ki is nevezett öt kormányfőhelyettest, hogy ha netán történne vele valami – például megbuktatnák koalíciós partnerei –, legyen aki helyettesítse. Aztán ezért ellentételezésként megszüntettek egy sereg be nem töltött állást. Féltem, hogy az új miniszterek kezdők s hogyan tudják dolgukat végezni, de kiderült, hogy a régiek közül is újrahasznosítottak hetet. Az igaz, hogy a szociáldemokratákról (PSD-sekről) még máig sem lehet tudni, hogy kormányon vagy ellenzékben vannak-e?

Az új kormány előrehozta a decemberben szokásos ajándékozást, és meglepett minket az első csomaggal, amit mindenki megkapott, és sokan a fejükhöz és a zsebükhöz kaptak. Szépen be volt csomagolva, és azt mondták, hogy így az ország stabil marad, a költségvetés szépen alakul. Brüsszeltől vállveregetést, halasztásokat kaptunk, és ígéretet, hogy ha jó fiúk és lányok leszünk, egy rakás pénzt is kap az ország. A csomagokat amelyek megvalósításáért várjuk a pénzt reform-, stabilitási, versenyképességi, modernizációs csomagoknak becézték. Ezektől jó lesz az országnak, és nekünk még jobb.

Az első csomag egy 2 százalékos áfaemelést tartalmazott, amitől minden megdrágult, de voltak olyan termékek, szolgáltatások, amelyeknek áfája megduplázódott, így azok még jobban megdrágultak augusztus elsejétől. (Elnökünk, Nicușor Dan különben kampányában megígérte, hogy nem lesz áfaemelés, de hát nem az ő feladata ilyen 2 százalékos semmiségekkel foglalkozni.) Az első csomagban volt más meglepetés is, ugyanis a 3000 lejnél nagyobb nyugdíjra jogosultakat 10 százalékos egészségügyi hozzájárulással jutalmazták, amit levontak nyugdíjukból, mivel megérdemelték, mert az idősek többet betegeskednek. Így sokak drága élete még többe kerül, és még drágább lett. De azt is ígérték, és betartották, hogy 2026. január elsejétől emelik az üzemanyagok árát, valamint az ingatlan- és járműadókat és még sok mindent. Így emelkedik az életszínvonal.

Bolojan, amikor nekünk „csomagoltak”, azzal biztatott, hogy mindenki szenvedni fog, de úgy néz ki, hogy végül csak a szinekúrák (a semmi vagy nem sok munkával járó munkahelyeken protekciósan alkalmazottak) nem szenvednek.

Bolojannak nagyszerű ötletei voltak, és ígért még újabb csomagokat is, ami a „gazdagokat” érinti, de az valahogy máig sem jött össze. A második csomagból aztán hat kisebb csomagocskát állítottak össze, de azokat nem nagyon tudják kézbesíteni. A kormány felelősséget vállalt volna értük, de az alkotmánybíróság többet is elkaszált. Ilyen az igazságszolgáltatásban dolgozó bírák és ügyészek speciális nyugdíjának csökkentése és a nyugdíjkorhatár emelésének ügye, amely máig sem oldódott meg, mert mikor már úgy nézett ki, hogy megvalósítják, akkor azt állandóan megfúrta az alkotmánybíróság. (Nem bolondok, hogy maguk alatt is vágják a fát.) Ezek után már nem lehet tudni, hogy ki is vezeti az országot, a kormány vagy az alkotmánybíróság, amelyik húzza-nyúzza a boldogító igen vagy nem kimondását. Arról volt szó, hogy a bírák és ügyészek nyugdíja maximum utolsó fizetésük 70 százaléka lehet és a nyugdíjkorhatárt 48-ról fokozatosan 65 évre emelik 15 év alatt. Na mármost, ha még 15 évig húzza ennek jóváhagyását az alkotmánybíróság, akkor 30 év múlva lesz 65 év a nyugdíjkorhatáruk.

Addig még kiderülhet néhány korrupciós ügy, amelyben a kormányon levő pártok is érintettek, ezért elnézőbbek lesznek az igazságüggyel szemben, és nem követelik, hogy annak szolgái sokáig dolgozzanak, és akkor az igazságügy is toleránsabb lesz velük szemben. És ismét addig húzzák, halasztják gyanús ügyeik tárgylását, amíg azok elévülnek.

Ilie Bolojan miniszterelnök a december 23-i kormányülésen. Fotó: gov.ro