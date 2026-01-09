Első alkalommal vesz részt erdélyi zenekar a 2011 óta szervezett indiai Béke Világzenei Fesztiválon, amelyre a Hagyományok Háza és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány javaslatára és támogatásával a Delhi-i Liszt Intézet és a helyi szervezők meghívták a sepsiszentgyörgyi Folker együttest. A január 23–25. közötti Sur jahan fesztivált Kalkuttában és kihelyezett koncerthelyszíneken tartják.

A fennállásának huszonötödik évfordulóját idén ünneplő Folker együttes leginkább a hagyományos moldvai muzsika követeként vált ismertté, de a gyimesi és a felcsíki zene is folyamatosan szerepel műsoraikban. Gyakran nevezik a Folkert táncházzenekarnak, ami igaz is, hisz a gyermektáncházak állandó zenészei és a Heveder zenekarral közösen a felnőttek táncházaiban is muzsikálnak. De ott vannak az esztendő hagyományos ünnepein, valamint kézműves-tevékenységeknél, táborokban, a regölésnél és szívesen tesznek eleget az iskolák meghívásainak is. Oktató, hangszerismertető tevékenységükkel eljutnak több korosztályhoz, fellépnek fesztiválokon, városnapokon, a Székelyföld Napokon. Benkő Évával közösen készítették el a Kecsketánc, az Eszes Gyurka és az Ezmók mesés-zenés albumot, valamint Benedek Elek meséje nyomán A csodálatos pelikánmadár mesejátékot.

A furulya, kaval, tilinka, hegedű, koboz, gardony és nagybőgő megszólaltatói: Csibi Szabolcs, Kelemen István, Melkuhn Róbert és Samu Etel Imola énekes ezúttal az indiai Kalkuttába viszik a moldvai, gyimesi és felcsíki zenét, ahol rajtuk kívül egy spanyol és egy dániai zenekar, valamint egy litván női kar képviseli Európát. Különböző helyszíneken négy koncertet tartanak és alkalmuk lesz egy kis tánctanításra, valamint közös zenélésre más együttesekkel – ismertette Melkuhn Róbert.

A két hétig tartó indiai útra készülve Samu Etel Imola lapunknak azt mondta, ez számukra rendkívüli lehetőség, de tulajdonképpen a világ bármely pontján muzsikálhatnának, ugyanazt az üzenetet hordoznák. A Folker énekese hangsúlyozza, ugyan a különböző népek más-más hangszereket használnak, más skálában játszanak, de az érzésekben mindannyian egyformák vagyunk, ugyanúgy érzünk fájdalmat és örömet, ez tud összekötni nemzeteket. „A Folker a középkori moldvai csángóság máig megőrzött dallamvilágát, egy bizonyos hangulatot visz a fesztiválra, mások más zenei hangulattal érkeznek, és ezáltal találkoznak a kultúrák. A zenén keresztül lehet hidakat építeni empátiából, szeretetből, megértésből, tudatosságból. Ez visz minket Indiába” – mondta az együttes énekese.