A Kovászna megyei rendőrség csütörtökön közölte, munkatársai tavaly szeptembertől kezdődően átfogó ellenőrzéseket tartottak a Pirotehnic 2025/2026 elnevezésű akcióterv keretében. A cél az volt, hogy megelőzzék az engedély nélküli pirotechnikai eszközhasználatból adódó baleseteket, illetve visszaszorítsák az ezekkel kapcsolatos törvénytelen tevékenységeket. Mivel tavaly augusztusban módosult az ide vonatkozó jogszabály, a háromszéki rendőrök több mint 70 tájékoztató és megelőző akciót szerveztek, hogy felhívják a lakosság figyelmét az új előírásokra és az illegális használat veszélyeire – áll a közleményben.

A megelőzés mellett célzott ellenőrzések zajlottak: 106 ellenőrzést és razziát, valamint három házkutatást tartottak, amelyek során magánszemélyeket, cégeket, raktárakat, üzleteket és piacokat vizsgáltak át, olyan helyeket, ahol felmerült az illegális pirotechnikai eszközök forgalmazásának gyanúja. Az akciók eredményeként 26 gazdasági egységet és természetes személyt azonosítottak, amelyek/akik törvénytelenül birtokoltak vagy értékesítettek pirotechnikai termékeket. 26 büntetőeljárás indult jogosulatlan pirotechnikai tevékenység miatt, az ügyekben az illetékes városi ügyészségek felügyeletével folytatják a kivizsgálást. A rendőrök mintegy 180 kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le, összesen több mint 13 ezer lej értékben. A közlemény pozitívumként emelte ki, hogy Kovászna megyében nem történt baleset vagy anyagi kár illegálisan használt pirotechnikai eszközök miatt. (sz.)