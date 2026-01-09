Figyelik az utak állapotát

A meteorológiai előrejelzések továbbra is havazást, jegesedést és erős fagyot mutatnak, így több útszakaszon téli útviszonyok között zajlik a közlekedés. A közlekedésrendészek figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és szükség esetén értesítik az útkezelőket, hogy időben beavatkozhassanak. A rendőrség ismételten felhívja a járművezetők figyelmét arra, hogy a téli gumiabroncs használata kötelező havas, jeges úton, indulás előtt érdemes tájékozódni az út- és időjárási viszonyokról, fontos a gépkocsi műszaki állapotának ellenőrzése, hosszabb útra indulva gondoskodni kell elegendő üzemanyagról, illetve elektromos jármű esetén a megfelelő töltöttségről, ajánlott elővigyázatosan vezetni, hegyvidékre csak előzetes tájékozódás után, megfelelően felszerelt járművel elindulni. (sz.)

A téli időjárásra való tekintettel folyamatosan ellenőrzik a megye útjainak állapotát, legyen szó országutakról, megyei utakról vagy a városok utcáiról – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap.

