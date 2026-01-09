Figyelik az utak állapotát

A téli időjárásra való tekintettel folyamatosan ellenőrzik a megye útjainak állapotát, legyen szó országutakról, megyei utakról vagy a városok utcáiról – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap.
A meteorológiai előrejelzések továbbra is havazást, jegesedést és erős fagyot mutatnak, így több útszakaszon téli útviszonyok között zajlik a közlekedés. A közlekedésrendészek figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és szükség esetén értesítik az útkezelőket, hogy időben beavatkozhassanak. A rendőrség ismételten felhívja a járművezetők figyelmét arra, hogy a téli gumiabroncs használata kötelező havas, jeges úton, indulás előtt érdemes tájékozódni az út- és időjárási viszonyokról, fontos a gépkocsi műszaki állapotának ellenőrzése, hosszabb útra indulva gondoskodni kell elegendő üzemanyagról, illetve elektromos jármű esetén a megfelelő töltöttségről, ajánlott elővigyázatosan vezetni, hegyvidékre csak előzetes tájékozódás után, megfelelően felszerelt járművel elindulni. (sz.)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.