Ittas sofőr

A sofőrt kórházba kísérték vérvételre, az alkoholszint pontos megállapítására. Az ügyben ittas járművezetés gyanújával büntetőeljárás indult – közölte a Kovászna megyei rendőrség csütörtökön. (sz.)

Ittas sofőrt szűrtek ki a rendőrök kedd este Kézdialmáson. A 37 éves férfit alkoholszondába fújatták, a műszer 0,81 mg/l szesztartalmat mutatott a kilélegzett levegőben.

