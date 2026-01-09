Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Ittas sofőr

2026. január 9., péntek, Közélet

Ittas sofőrt szűrtek ki a rendőrök kedd este Kézdialmáson. A 37 éves férfit alkoholszondába fújatták, a műszer 0,81 mg/l szesztartalmat mutatott a kilélegzett levegőben.

  • A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele
    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

A sofőrt kórházba kísérték vérvételre, az alkoholszint pontos megállapítására. Az ügyben ittas járművezetés gyanújával büntetőeljárás indult – közölte a Kovászna megyei rendőrség csütörtökön. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-09 08:00 Cikk megjelenítése: 353 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 797
szavazógép
2026-01-09: Közélet - :

Figyelik az utak állapotát

A téli időjárásra való tekintettel folyamatosan ellenőrzik a megye útjainak állapotát, legyen szó országutakról, megyei utakról vagy a városok utcáiról – közölte a Kovászna megyei rendőrség tegnap.
2026-01-09: Közélet - Bodor János:

Téli körülmények az orbaiszéki utakon

A szerdai felmelegedés után tegnap visszatért a tél Orbaiszékre is, de nem okozott fennakadást a közúti forgalomban. A csúszós utak ellenére a közlekedés nem állt le, az önkormányzatok gépei folyamatosan dolgoztak. Kovászna város és az orbaiszéki községek vezetői pedig együttműködésre biztatták az autósokat és a gyalogosokat.
rel="noreferrer"