Téli körülmények az orbaiszéki utakon

2026. január 9., péntek, Közélet

A szerdai felmelegedés után tegnap visszatért a tél Orbaiszékre is, de nem okozott fennakadást a közúti forgalomban. A csúszós utak ellenére a közlekedés nem állt le, az önkormányzatok gépei folyamatosan dolgoztak. Kovászna város és az orbaiszéki községek vezetői pedig együttműködésre biztatták az autósokat és a gyalogosokat.

  • A kovásznai önkormányzat hóekéje tegnap délután a Mihai Eminescu utcában. Bodor János felvétele
    A kovásznai önkormányzat hóekéje tegnap délután a Mihai Eminescu utcában. Bodor János felvétele

Tegnap késő délután Orbaiszék valamennyi településén járhatóak voltak az utak. Az orbaiszéki községek önkormányzatai saját gépparkkal – hóekével felszerelt traktorokkal és erőgépekkel – avatkoztak be, ahol szükség volt, eltakarították vagy elnyomatták a havat, illetve homokot szórtak. A csúszós útviszonyok ellenére komolyabb közlekedési fennakadás nem történt.

Egyetlen esetben Nagyborosnyó és Zágon között, Feldoboly irányában csúszott sáncba egy furgon, amelyet az önkormányzat hóekével felszerelt traktora húzott ki – tájékoztatott Kanyó Antal, Nagyborosnyó polgármestere.

Kovásznán, a fürdővárosban a hóeltakarítás a megszokott rend szerint zajlott. Az aszfaltutakon a Gos Trans Com, míg a maka­dámutakon az önkormányzat munkatársai dolgoztak, a kommandói úton pedig külső cég végezte a hótalanítást. „Az aszfaltutakat sózzuk és elnyomjuk a havat, a makadámutakat viszont homokozzuk, mert ott a só kárt tesz” – mondta Gyerő József polgármester.

A városvezető a lakosság együttműködését is kérte, különösen a Lőrincz Zsigmond Sípálya felé vezető Fenyő utcában. „Arra kérjük a lakókat, hogy ne hagyják az autókat az úttesten, mert a hógyalu nem tud elmenni, és veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, főleg a hétvégi és ünnepnapi forgalomban” – fogalmazott. Hozzátette: a rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez, és szükség esetén intézkedni fog.

A kommandói úttal kapcsolatban Gyerő József hangsúlyozta: bár személygépkocsik esetében a hólánc használata nem kötelező, erősen ajánlott. „Az út nem aszfaltozott, és előfordult már, hogy hólánc vagy össz­kerékhajtás hiányában vissza kellett fordulni” – mondta.

Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-09 08:00
