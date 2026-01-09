Téli körülmények az orbaiszéki utakon

A szerdai felmelegedés után tegnap visszatért a tél Orbaiszékre is, de nem okozott fennakadást a közúti forgalomban. A csúszós utak ellenére a közlekedés nem állt le, az önkormányzatok gépei folyamatosan dolgoztak. Kovászna város és az orbaiszéki községek vezetői pedig együttműködésre biztatták az autósokat és a gyalogosokat.
Tegnap késő délután Orbaiszék valamennyi településén járhatóak voltak az utak. Az orbaiszéki községek önkormányzatai saját gépparkkal – hóekével felszerelt traktorokkal és erőgépekkel – avatkoztak be, ahol szükség volt, eltakarították vagy elnyomatták a havat, illetve homokot szórtak. A csúszós útviszonyok ellenére komolyabb közlekedési fennakadás nem történt.
Egyetlen esetben Nagyborosnyó és Zágon között, Feldoboly irányában csúszott sáncba egy furgon, amelyet az önkormányzat hóekével felszerelt traktora húzott ki – tájékoztatott Kanyó Antal, Nagyborosnyó polgármestere.
Kovásznán, a fürdővárosban a hóeltakarítás a megszokott rend szerint zajlott. Az aszfaltutakon a Gos Trans Com, míg a makadámutakon az önkormányzat munkatársai dolgoztak, a kommandói úton pedig külső cég végezte a hótalanítást. „Az aszfaltutakat sózzuk és elnyomjuk a havat, a makadámutakat viszont homokozzuk, mert ott a só kárt tesz” – mondta Gyerő József polgármester.
A városvezető a lakosság együttműködését is kérte, különösen a Lőrincz Zsigmond Sípálya felé vezető Fenyő utcában. „Arra kérjük a lakókat, hogy ne hagyják az autókat az úttesten, mert a hógyalu nem tud elmenni, és veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, főleg a hétvégi és ünnepnapi forgalomban” – fogalmazott. Hozzátette: a rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez, és szükség esetén intézkedni fog.
A kommandói úttal kapcsolatban Gyerő József hangsúlyozta: bár személygépkocsik esetében a hólánc használata nem kötelező, erősen ajánlott. „Az út nem aszfaltozott, és előfordult már, hogy hólánc vagy összkerékhajtás hiányában vissza kellett fordulni” – mondta.
